Der DAX ist gestern Morgen bei 26.072 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des offiziellen Handels das Tageshoch. Der DAX konnte sich zunächst über der 26.100 Punkte-Marke halten, gab am späten Vormittag aber Substanz ab. Es ging in weiteren Abwärtsimpulsen unter die 26.000 Punkte-Marke. Mit Xetra Schluss wurde das Tagestief formatiert. Es wurde gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 25.758 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (18.11.2026) 16 Aktien im Plus, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Zalando Aktie an, die sich um 3,50 Prozent verteuerten, Continental gewann 2,42 Prozent, Vonovia legte um 2,23 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell im Erholungsversuch: Nach dem gestrigen Rücksetzer unter die 26.000-Punkte-Marke (Xetra-Schluss: 25.736 Punkte) startet der DAX heute bei 25.871 Punkten freundlicher in den Handel.

DAX Prognose für heute (19.11.2026): Marktanalyst Jens Klatt erwartet eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz (55 - Bull- vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit) in einer erwarteten Tagesrange von 25.977 - 26.137 bis 25.730 - 25.664 Punkten .

Entscheidende Chartmarken: Im 4-Stunden-Chart stützt die SMA200 bei 25.765 Punkten; für eine nachhaltige Aufhellung muss der DAX im Stundenchart jedoch die SMA20 bei 25.842 Punkten dynamisch überwinden.

Der DAX startete gestern Morgen bei 26.072 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt mit Aufnahme des offiziellen Handels sein Tageshoch. Zunächst konnte sich der Leitindex über der Marke von 26.100 Punkten behaupten, gab jedoch am späten Vormittag deutlich Substanz ab. Im weiteren Verlauf drückten Abwärtsimpulse den Index unter die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke. Mit dem Xetra-Schluss wurde das Tagestief formatiert und ein erneuter Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der DAX bei 25.758 Punkten aus dem Handel ging.

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch 16 Aktien im Plus, während 24 Titel Abschläge hinnehmen mussten:

Top-Performer im DAX: Zalando (+3,50 - Continental (+2,42 - und Vonovia (+2,23 %).

Flop-Performer im DAX: SAP (-4,04 - Commerzbank (-2,96 - und Fresenius Medical Care (-2,75 %).

DAX-Kennzahlen - Prognose-Abgleich (17.11. vs. 18.11.2026)

Kennzahl 18.11.2026 17.11.2026 Range 18.11. erwartet* Range 18.11. Ist* Tageshoch (TH) 26.155 26.482 26.177 26.155 Tagestief (TT) 25.720 26.030 25.762 25.720 Xetra-Schluss 25.736 26.045 - - Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.758 26.080 - - Tagesrange (Punkte) 435 452 - -

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr. Hinweis zur Prognosegenauigkeit: Das tatsächliche Tageshoch wich um -22 Punkte (Abweichung innerhalb - 25 Punkte), das Tagestief um -42 Punkte von der erwarteten Spanne ab....

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