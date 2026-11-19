Eschborn (ots) -Mit der Multifort TV Big Date Chronometer und der Multifort TV 28 stellt MIDO zwei aktuelle Interpretationen seiner charakteristischen Multifort TV-Kollektion vor. Während die neue Chronometer-Ausführung erstmals innerhalb der Linie auf ein COSC-zertifiziertes Uhrwerk setzt, greift die Multifort TV 28 den Trend zu kompakteren Gehäusegrößen auf. Gemeinsam verbinden beide Modelle ein Design mit Wurzeln in den 1970er-Jahren mit zeitgemäßer Schweizer Uhrmacherkunst.Symbiose aus Tradition und GegenwartDie Multifort gehört seit ihrer Einführung im Jahr 1934 zu den bekanntesten Kollektionen des Schweizer Uhrenherstellers MIDO. Mit der Wiederaufnahme der TV-Form im Jahr 2023 knüpfte die Marke an ein historisches Design der 1970er-Jahre an und überführte es in zwei unterschiedlichen Interpretationen in die Gegenwart: Während die Multifort TV Big Date Chronometer mit ihrem 40-mm-Gehäuse technische Leistungsfähigkeit und zertifizierte mechanische Präzision in den Vordergrund stellt, setzt die Multifort TV 28 mit ihrem 28-mm-Format auf eine elegante, fein proportionierte Ausführung mit schmuckähnlichem Charakter.Schweizer Chronometer-Präzision als DifferenzierungsmerkmalMit der Multifort TV Big Date Chronometer erweitert MIDO die Multifort TV-Linie erstmals um ein COSC-zertifiziertes Chronometermodell. Die COSC-Zertifizierung (Contrôle Officiel Suisse des Chronométres) gilt als Nachweis hoher Ganggenauigkeit und basiert auf Tests unter verschiedenen Temperaturbedingungen und Tragepositionen. MIDO kombiniert sie mit einer Großdatumsanzeige, einer beachtlichen Gangreserve von bis zu 80 Stunden sowie einer Nivachron-Spiralfeder, die das Werk widerstandsfähiger gegenüber Magnetfeldern und Temperaturschwankungen macht. Ein blaues Zifferblatt mit Sonnenschliff und strukturierter Oberfläche verleiht der mechanischen Uhr eine markante Präsenz, während die charakteristische TV-Form ihre historische Verbindung zur Multifort-Kollektion sichtbar macht. Die Multifort TV Big Date Chronometer ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.550 Euro erhältlich.Kompaktere Formate gewinnen an BedeutungParallel dazu stellt MIDO mit der Multifort TV 28 eine kleinere Ausführung der TV-Linie vor. Der Zeitmesser wurde speziell für schmalere Handgelenke konzipiert und spiegelt damit einen Trend wider, der in der Uhrenbranche seit einigen Jahren zu beobachten ist: die Rückkehr zu kleineren Gehäusegrößen. Das Modell kombiniert das zierliche 28-mm-Gehäuse aus Edelstahl mit einem elfenbeinfarbenen Zifferblatt und römischen Ziffern und richtet sich an alle, die eine feinere, schmuckinspirierte Ästhetik bevorzugen. Angetrieben von einem Schweizer ETA-Quarzwerk mit Datumsanzeige verbindet die Uhr zuverlässige Präzision mit hoher Alltagstauglichkeit. Damit ergänzt sie den technisch geprägten Multifort TV Big Date Chronometer um eine elegantere Interpretation des charakteristischen TV-Designs. Die Multifort TV 28 ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 540 Euro erhältlich.Ein Design, zwei InterpretationenDie neue Multifort TV Big Date Chronometer und die Multifort TV 28 zeigen zwei unterschiedliche Interpretationen derselben Idee: Schweizer Uhrmacherkunst für Menschen, die Wert auf Präzision, Design und Langlebigkeit legen.Kontakt:Weitere Informationen zu MIDO und der Multifort TV-Kollektion unter: https://www.midowatches.com/de/PressekontaktRosalie ZimpelmannMIDO / The Swatch Group Deutschland GmbHRosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comOriginal-Content von: MIDO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162911/6393759