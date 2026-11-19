FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 122,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Es stehen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) bestätigten die Erwartungen, dass die Notenbank die Leitzinsen im Dezember anheben dürfte. Emmanuel Moulin, Gouverneur der französischen Notenbank, erklärte, die Inflation im Euroraum sei nach wie vor "zu hoch". "Sie liegt im Euroraum bei rund 4 Prozent und damit deutlich über unserem Ziel - nämlich doppelt so hoch wie unser Ziel von 2 Prozent", sagte Moulin, der auch im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet, dem Fernsehsender CNBC. "Derzeit treibt der Ölpreis die Inflation weiterhin an."

Moulin erklärte erneut, dass es an Frankreich liege, seine hohe Verschuldung und sein hohes Defizit in den Griff zu bekommen, und dass es derzeit nicht angebracht sei, dass die EZB eingreife. Angesichts der hohen Verschuldung Frankreichs und einer Regierung, die ohne Mehrheit im Parlament agiert, sind die Renditen am französischen Anleihemarkt zuletzt deutlich gestiegen. An den vergangenen Tagen entspannte sich die Lage etwas, am Donnerstag zogen die Renditen allerdings wieder an./jsl/mis