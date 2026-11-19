APA ots news: Aktuelle OeNB-Daten: Zahlungsbetrug verursachte im ersten Halbjahr 2026 Schäden von über 50 Millionen Euro

Nationalbank setzt beim "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit 2026" auf internationale Zusammenarbeit und innovative Präventionsmaßnahmen



Wien (APA-ots) - Nach vorläufigen aktuellen Daten der Oesterreichischen Nationalbank (

OeNB) verursachte Betrug im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen, Kartenzahlungen, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich im ersten Halbjahr 2026 Schäden von 50,8 Mio EUR (Gesamtjahr 2025: 115,4 Mio EUR; erstes Halbjahr 2025: 45,2 Mio EUR). Das Betrugsvolumen ist zwar gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 (70 Mio EUR) zurückgegangen, die Bedrohung durch zunehmend professioneller und vor allem international agierende Betrüger:innen bleibt jedoch hoch. Unter dem Motto "Fraud is global. Prevention must be too." bringt die OeNB daher heute hochrangige Vertreter:innen von Zentralbanken, internationalen Organisationen, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie der Finanz- und Technologiebranche in Wien zusammen. Beim "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit - Vienna 2026" stehen aktuelle Bedrohungen, innovative

Präventionsmaßnahmen und die internationale Zusammenarbeit im Mittelpunkt.



"Der Zahlungsverkehr in Österreich ist insgesamt sehr sicher. Die Betrugsschäden von mehr als 115 Millionen Euro im vergangenen Jahr zeigen aber, dass wir bei der Prävention nicht nachlassen dürfen. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen zusätzliche Risiken, bieten gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, Betrug frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die OeNB arbeitet intensiv daran, auch die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken. Denn Betrug macht nicht an Landesgrenzen halt und wirksame Betrugsbekämpfung sollte das auch nicht", betont OeNB-Gouverneur Martin Kocher in seiner Eröffnungsrede.



OeNB-Daten: Betrugsschäden rückläufig, aber weiterhin auf hohem Niveau



Aktuelle OeNB-Daten zeigen, dass die Schadenssumme durch Betrug im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen, Kartenzahlungen, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich zwischen 2022 und 2025 um 64 % auf 115,4 Mio EUR gestiegen ist. Die Zahl der betrügerischen Transaktionen erhöhte sich im selben Zeitraum um 73 % auf rund 351.000 Fälle. Insgesamt bleibt der Zahlungsverkehr jedoch sehr sicher: 2025 war nur eine von rund 16.000 Transaktionen von Betrug betroffen.



Für das erste Halbjahr 2026 zeigen vorläufige Daten einen Rückgang des Betrugsvolumens auf 50,8 Mio EUR im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025, aber einen Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 (45,2 Mio EUR). Bei betrügerischen Überweisungen sank die Schadenssumme von 58 Mio EUR im zweiten Halbjahr 2025 auf 39 Mio EUR im ersten Halbjahr 2026, lag damit aber weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt.



"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der unbare Zahlungsverkehr insgesamt sehr sicher ist, die Betrugsschäden in den vergangenen Jahren aber deutlich zugenommen haben. Der jüngste Rückgang ist erfreulich, jedoch kein Grund zur Entwarnung", erklärt Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB. "Besonders besorgniserregend ist die Bedeutung sozialer Manipulation: Im ersten Halbjahr 2026 waren 83,6 % der Verluste bei betrügerischen Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Menschen gezielt getäuscht und zur Freigabe von Zahlungen verleitet wurden."



Internationale Zusammenarbeit gegen neue Betrugsformen

KI-gestützte Täuschungen, gefälschte Identitäten und

international organisierte kriminelle Netzwerke stellen Verbraucher:innen, Finanzinstitute und Behörden vor neue Herausforderungen. Wirksame Prävention erfordert daher nicht nur technische Innovationen, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Banken, digitalen Plattformen, Telekommunikationsunternehmen und Strafverfolgungsbehörden.



OeNB-Direktor Josef Meichenitsch, in dessen Zuständigkeitsbereich der Zahlungsverkehr fällt, unterstreicht: "Wer Opfer von Zahlungsbetrug wird, verliert oft nicht nur Geld, sondern auch das Vertrauen in digitale Zahlungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Betrug möglichst verhindern, bevor ein Schaden entsteht. Dafür müssen Banken, Behörden und Technologieunternehmen enger zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen austauschen - auch über Ländergrenzen hinweg. Denn Kriminelle agieren international, und wir können ihnen nur gemeinsam wirksam entgegentreten."



Das Gipfeltreffen vereint Expert:innen unter anderem von INTERPOL, Europol, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ( BIZ), der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen Kommission, der OECD, der OSZE und der Bank of Thailand. Auch das österreichische Bundeskriminalamt, die Finanzmarktaufsicht (FMA) und internationale Unternehmen aus dem Zahlungsverkehrs- und Technologiesektor sind vertreten.



Neue Technologien als Risiko und Chance



Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die zunehmende Verbreitung von Echtzeitüberweisungen. Bereits im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich Echtzeitüberweisungen im Wert von 96 Mrd EUR durchgeführt - mehr als im gesamten Jahr 2025. Gleichzeitig sank die Betrugsrate bei Echtzeitüberweisungen von 0,045 % im zweiten Halbjahr 2025 auf 0,018 % im ersten Halbjahr 2026. Schutzmaßnahmen wie der verpflichtende Abgleich des Namens der Empfänger:in mit der IBAN sollen dazu beitragen, Fehlüberweisungen und Betrug zu verhindern.



"Betrugsprävention beginnt, lange bevor eine Zahlung ausgelöst wird. Deshalb müssen öffentliche und private Institutionen aktiv zusammenarbeiten, gemeinsame Prioritäten setzen und technische Schutzmaßnahmen mit praxisnaher Finanzbildung verbinden. Mit unserer Phishing-Simulation, die wir gemeinsam mit der Universität Wien durchführen, und dem Projekt Generationen gemeinsam sicher in Zusammenarbeit mit der Polizei zeigen wir ganz konkret, wie sich Menschen vor digitalen Betrugsmaschen schützen können. Dabei setzen wir auf den Austausch zwischen Jung und Alt und auf Lernerfahrungen, die im Alltag weiterhelfen", betont Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung der OeNB.



Das Wichtigste auf einen Blick



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115,4 Mio EUR Betrugsschaden: 2025 verursachte Betrug im unbaren Zahlungsverkehr in Österreich Schäden von 115,4 Mio EUR - ein Anstieg um 64 % gegenüber 2022.



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Soziale Manipulation als größte Gefahr bei Überweisungen: 83,6 % der Verluste durch betrügerische Überweisungen im ersten Halbjahr 2026 gingen auf die gezielte Täuschung von Zahler:innen zurück.

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Internationale Zusammenarbeit stärken: Beim "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit 2026" in Wien diskutieren Expert:innen aus Zentralbanken, internationalen Organisationen,

Strafverfolgungsbehörden und der Wirtschaft über gemeinsame Strategien gegen Zahlungsbetrug.



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OeNB setzt auf Prävention und Finanzbildung: Neben technischen Schutzmaßnahmen engagiert sich die OeNB mit konkreten Initiativen wie der Phishing-Simulation und Generationen gemeinsam sicher für mehr Sicherheit beim digitalen Bezahlen.



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



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