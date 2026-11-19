Wildschönau (ots) -Professionelle Kameras, aufwendige Schnitte und mehrere Tausend Euro Produktionsbudget: Viele mittelständische Unternehmen investieren erhebliche Summen in ihre Social-Media-Präsenz. Doch ein hoher Produktionsaufwand bedeutet noch lange nicht, dass daraus neue Kunden entstehen. Dabei gibt es längst eine andere Möglichkeit, potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen und Vertrauen aufzubauen: persönliche Videos, die Unternehmer selbst mit ihrem Smartphone aufnehmen. Was hinter diesem Ansatz steckt und warum er sich gerade für KMUs lohnt, erfahren Sie hier.Viele Unternehmer investieren viel Geld in ihre Social-Media-Präsenz und überlassen die Umsetzung einer professionellen Videoagentur. Diese kommt regelmäßig ins Unternehmen, dreht mehrere Videos an einem Tag und kümmert sich anschließend um Schnitt und Veröffentlichung. Für den Geschäftsführer klingt das zunächst nach einer bequemen Lösung. Doch was bringen die aufwendig produzierten Inhalte, wenn potenzielle Kunden zwar kurz hinschauen, sich aber nicht näher mit dem Unternehmen beschäftigen? Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen reicht es nicht, mit schönen Bildern Aufmerksamkeit zu erzeugen. Interessenten wollen verstehen, welchen konkreten Nutzen ihnen ein Angebot bringt und warum sie sich ausgerechnet für diesen Anbieter entscheiden sollten. "Im schlimmsten Fall geben Unternehmer Monat für Monat Tausende Euro aus, ohne damit auch nur einen Schritt näher an ihre eigentlichen Ziele zu kommen. Statt neue Kunden zu gewinnen, finanzieren sie Inhalte, die zwar veröffentlicht werden, aber kaum etwas für ihr Geschäft bewirken", warnt Fabian Schwaiger."Dabei geht es auch deutlich einfacher: Unternehmer können mit ihrem eigenen Smartphone regelmäßig Videos aufnehmen, in denen sie ihr Wissen teilen, typische Kundenfragen beantworten und zeigen, was ihre Arbeit auszeichnet. Dafür brauchen sie weder ein professionelles Kamerateam noch aufwendige Schnitte", erklärt Fabian Schwaiger weiter. Mit Fabian Schwaiger Marketing unterstützt er inhabergeführte KMUs dabei, genau diesen Ansatz in die Praxis umzusetzen und ihre persönliche Sichtbarkeit gezielt für die Kundengewinnung zu nutzen. Dafür verbindet er seine mehrjährige Erfahrung im Personal Branding mit fundierten Kenntnissen in Copywriting und bezahlter Social-Media-Werbung. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Maschinenbau, deren Produkte und Dienstleistungen häufig einer ausführlicheren Erklärung bedürfen. Gemeinsam mit den Unternehmern entwickelt Fabian Schwaiger geeignete Themen und eine feste Routine für die Videoerstellung, damit persönliche Inhalte nicht nur gelegentlich entstehen, sondern langfristig Teil des Marketings werden.Gute Bilder ersetzen keine überzeugende BotschaftEin aufwendig produziertes Unternehmensvideo kann Leistungen anschaulich präsentieren, technische Abläufe zeigen und einen professionellen Eindruck vermitteln. Doch selbst die besten Aufnahmen bringen wenig, wenn sie an den Fragen potenzieller Kunden vorbeigehen. Gerade bei spezialisierten Angeboten setzen Unternehmen häufig andere Schwerpunkte als ihre Zielgruppe. Ein Maschinenbauer möchte beispielsweise zeigen, welche technischen Eigenschaften seine Produkte haben. Einen Interessenten beschäftigt dagegen vielleicht viel mehr, wie viel Arbeitszeit er mit der Maschine einsparen kann oder welches Problem sie in seinem Betrieb löst. Wer sich im Video ausschließlich auf Funktionen konzentriert, lässt damit womöglich genau die Argumente aus, die für eine Kaufentscheidung wichtig wären. Dabei kennen die Unternehmer ihre Produkte meist so gut, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, was für Außenstehende erklärungsbedürftig sein könnte. "Was für einen Unternehmer völlig selbstverständlich ist, kann für einen potenziellen Kunden genau die Information sein, die ihm bisher gefehlt hat. Diese Dinge muss man erst einmal erkennen, bevor man darüber ein Video macht", erklärt Fabian Schwaiger.Bevor ein Video entsteht, lohnt es sich deshalb, genauer hinzuschauen: Welche Fragen stellen Kunden im Beratungsgespräch immer wieder? Wo gibt es Unsicherheiten? Und was überzeugt Interessenten letztlich davon, sich für ein Angebot zu entscheiden? Aus diesen Überlegungen lassen sich Themen entwickeln, die nicht nur das Produkt vorstellen, sondern seinen Nutzen verständlich machen. Genau damit beschäftigt sich Fabian Schwaiger auch im Copywriting, also beim Formulieren von Texten und Botschaften, die potenzielle Kunden gezielt ansprechen. Gerade bei teuren Dienstleistungen oder technischen Produkten ist das wichtig, weil Interessenten oft mehrere Fragen klären möchten, bevor sie eine Anfrage stellen. Wie das Video am Ende aufgenommen und gestaltet wird, richtet sich dann nach dem jeweiligen Thema. Manche Inhalte lassen sich mit professionellen Aufnahmen besser vermitteln, andere kann ein Unternehmer ganz unkompliziert selbst vor der Smartphone-Kamera erklären.Wie Unternehmer mit persönlichen Videos im Gedächtnis bleibenDoch selbst die richtige Botschaft überzeugt nicht jeden Kunden sofort. Gerade wenn es um größere Investitionen geht, möchten Interessenten auch wissen, wer hinter einem Unternehmen steht. Wie erklärt der Geschäftsführer seine Arbeit? Wie geht er an Probleme heran? Und versteht er überhaupt, worauf es seinen Kunden ankommt? Wer regelmäßig selbst vor die Kamera tritt, beantwortet solche Fragen oft ganz nebenbei. Ein kurzer Einblick in die Werkstatt oder eine persönliche Einschätzung zu einer Herausforderung aus dem Arbeitsalltag zeigt mehr vom Unternehmer als ein sorgfältig inszenierter Werbefilm. Auf Instagram und Facebook sind solche direkten Einblicke längst Teil des Alltags. Zwischen Beiträgen von Freunden, Kollegen und anderen Menschen, denen sie folgen, sehen Nutzer auch Videos von Unternehmen. Wenn ein Geschäftsführer darin frei über seine Arbeit spricht, wirkt das oft vertrauter als ein klassischer Werbeauftritt. Er muss dafür weder besonders unterhaltsam sein noch wie ein geübter Moderator sprechen. Viel wichtiger ist, dass er dabei so auftritt, wie seine Kunden ihn auch im persönlichen Gespräch erleben würden.Wer solche Einblicke regelmäßig teilt, bleibt mit der Zeit nicht nur durch seine Produkte in Erinnerung. Zuschauer erkennen den Unternehmer wieder, kennen seine Art zu erklären und wissen zunehmend, für welche Themen er steht. Das gelingt mit einem auffällig geschnittenen Unterhaltungsvideo nicht automatisch. Zwar können humorvolle Formate viele Menschen erreichen, doch wer sich später nur an den Witz erinnert, hat noch lange keinen Bezug zum Unternehmen aufgebaut. Hinzu kommt, dass aufwendige Videokonzepte oft schwer fortzuführen sind, sobald die Zusammenarbeit mit einer Agentur endet. Die eigenen Erfahrungen aus dem Berufsalltag liefern dagegen immer wieder neue Themen, über die ein Unternehmer auch ohne großen Produktionsaufwand sprechen kann. Das wird besonders interessant, weil inzwischen immer mehr Unternehmen auf KI-generierte Bilder, Texte und Videos zurückgreifen. Hochwertige Gestaltung allein macht einen Anbieter dadurch nicht unbedingt unverwechselbar. Ein Unternehmer, der aus eigener Erfahrung erzählt, warum er bestimmte Entscheidungen trifft oder wie er ein schwieriges Kundenproblem gelöst hat, zeigt dagegen etwas, das sich nicht einfach mit einer Vorlage nachbauen lässt. So lernen potenzielle Kunden nicht nur das Angebot kennen, sondern auch den Menschen, dem sie später möglicherweise einen Auftrag anvertrauen.Wie aus einzelnen Videos eine feste Routine wirdDamit persönliche Videos nicht nur gelegentlich entstehen, braucht es vor allem einen Plan, der sich mit dem Arbeitsalltag vereinbaren lässt. Denn auch wenn viele Geschäftsführer grundsätzlich bereit sind, selbst vor die Kamera zu treten, geraten ihre Social-Media-Aktivitäten zwischen Kundenterminen, Mitarbeiterführung und laufenden Projekten schnell in den Hintergrund. Genau hier unterstützt Fabian Schwaiger seine Kunden, indem er aus häufigen Kundenfragen und Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft konkrete Videothemen entwickelt. Die Unternehmer können sich dadurch auf die Aufnahmen konzentrieren, statt jede Woche von vorn überlegen zu müssen, worüber sie sprechen sollen. Anschließend schicken sie ihre Videos bei Bedarf per WhatsApp zur Durchsicht und erhalten Rückmeldung, bevor sie diese veröffentlichen. Mit einer solchen Vorbereitung hält Fabian Schwaiger einen Zeitaufwand von etwa 60 bis 90 Minuten pro Woche für realistisch.Wie sehr eine solche Struktur den Alltag erleichtern kann, zeigt die Zusammenarbeit mit Lorenz Waldinger, der ein erklärungsbedürftiges Einstreuprodukt für landwirtschaftliche Betriebe vertreibt. Zwar hatte er bereits zuvor Videos veröffentlicht, die teilweise gut ankamen, doch die regelmäßige Umsetzung fiel ihm neben seinen übrigen Aufgaben schwer. Inzwischen erhält er zu Wochenbeginn konkrete Themenvorschläge, sodass er seine Aufnahmen eigenständig und ohne lange Vorbereitung erstellen kann. "Ich sehe meine Rolle ähnlich wie die eines Fitnesstrainers. Der nimmt seinem Kunden das Training nicht ab, sondern gibt ihm einen Plan und sorgt dafür, dass er auch in der nächsten Woche weitermacht", erklärt Fabian Schwaiger. Während der elfmonatigen Zusammenarbeit stieg Waldingers Gesamtumsatz um mehr als 40 Prozent. Das Beispiel zeigt, wie eine klare Aufgabenverteilung und kontinuierliche Unterstützung dafür sorgen können, dass Social Media nicht immer wieder hinter dem Tagesgeschäft zurückstehen muss.Wenn persönliche Inhalte und Werbung zusammenwirkenWer regelmäßig eigene Videos veröffentlicht, erreicht damit allerdings nicht automatisch genügend potenzielle Kunden. Deshalb verbindet Fabian Schwaiger die persönliche Präsenz der Unternehmer mit gezielten Werbekampagnen auf Instagram und Facebook. Die Anzeigen machen Interessenten auf konkrete Angebote aufmerksam, während die persönlichen Beiträge ihnen helfen, sich näher mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Gerade bei größeren Investitionen entscheiden sich Kunden schließlich selten nach dem ersten Kontakt. Sie informieren sich, vergleichen Anbieter und haben häufig noch Fragen, bevor sie eine Anfrage stellen. Wenn sie dabei auf Videos stoßen, in denen der Geschäftsführer selbst über seine Arbeit spricht, lernen sie den Menschen hinter dem Angebot bereits vor dem ersten Gespräch kennen.Dass sich diese Kombination auch wirtschaftlich auszahlen kann, hat Fabian Schwaiger bei einzelnen Kunden beobachtet. In manchen Kampagnen sanken die Kosten pro Anfrage um etwa die Hälfte. Wie stark sich dieser Effekt bei anderen Unternehmen erzielen lässt, hängt jedoch unter anderem vom Angebot, der Zielgruppe und der Gestaltung der Werbekampagne ab. Entscheidend ist deshalb nicht, möglichst viele Aufrufe oder Follower zu sammeln, sondern die persönliche Sichtbarkeit so einzusetzen, dass sie die gezielte Kundengewinnung unterstützt. "Am Ende zählt für einen Unternehmer nicht, wie viele Menschen seine Videos anschauen, sondern ob daraus die richtigen Anfragen entstehen. Genau darauf sollte das gesamte Marketing ausgerichtet sein", fasst Fabian Schwaiger zusammen.Sie möchten mit persönlichen Videos auf Social Media sichtbarer werden und das Vertrauen potenzieller Kunden stärken? Dann melden Sie sich jetzt bei Fabian Schwaiger (https://www.fabianschwaiger.com/) und erfahren Sie, wie Sie mit einer passenden Content-Strategie Ihre Personenmarke aufbauen und Ihre Kundengewinnung gezielt unterstützen können!Pressekontakt:Fabian SchwaigerE-Mail: info@fabianschwaiger.comWebsite: https://www.fabianschwaiger.com/Original-Content von: Fabian Schwaiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183957/6393763