DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEOLLI.VOIMA 21/28 MTN XS2355632741 20.11.2026 HZE/EOT
TEOLLI.VOIMA 22/27 MTN XS2463934864 20.11.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEOLLI.VOIMA 21/28 MTN XS2355632741 20.11.2026 HZE/EOT
TEOLLI.VOIMA 22/27 MTN XS2463934864 20.11.2026 HZE/EOT
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