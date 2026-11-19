DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCCID.PETROL 19/46 US674599DL68 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/30 OPCJ US674599EA94 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/30 US674599ED34 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 24/34 US674599EL59 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 24/54 US674599EM33 19.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCCID.PETROL 19/46 US674599DL68 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/30 OPCJ US674599EA94 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/30 US674599ED34 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 24/34 US674599EL59 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 24/54 US674599EM33 19.11.2026 HZE/EOT
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