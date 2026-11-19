DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCCIDENTAL PET. 15/45 OPCC US674599CF00 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 16/46 OPCD US674599CJ22 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 16/47 OPCE US674599CL77 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 2048 OPCF US674599CN34 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/39 US674599CX16 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/49 US674599CY98 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/40 US674599DJ13 19.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCCIDENTAL PET. 15/45 OPCC US674599CF00 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 16/46 OPCD US674599CJ22 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 16/47 OPCE US674599CL77 19.11.2026 HZE/EOT
OCCIDENTAL PET. 2048 OPCF US674599CN34 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/39 US674599CX16 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/49 US674599CY98 19.11.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 19/40 US674599DJ13 19.11.2026 HZE/EOT
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