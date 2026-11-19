DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LSEG FINANCE 21/31 REGS USG5690PAD36 19.11.2026 HZE/EOT
LOND.ST.EXCH 21/30 XS2327297672 19.11.2026 HZE/EOT
LSEG NETHERL 21/33 MTN XS2327299884 19.11.2026 HZE/EOT
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LSEG FINANCE 21/31 REGS USG5690PAD36 19.11.2026 HZE/EOT
LOND.ST.EXCH 21/30 XS2327297672 19.11.2026 HZE/EOT
LSEG NETHERL 21/33 MTN XS2327299884 19.11.2026 HZE/EOT
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