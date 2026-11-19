Zürich (ots) -Eine Schweizer AG oder GmbH gründen, ohne dafür persönlich in die Schweiz reisen zu müssen? Viele deutsche Unternehmer und Investoren rechnen bei diesem Vorhaben mit komplizierten Bankangelegenheiten, rechtlichen Anforderungen und erheblichem organisatorischem Aufwand. Dabei lassen sich zahlreiche Schritte inzwischen digital erledigen und durch spezialisierte Dienstleister koordinieren. Wie aber funktioniert eine Schweizer Firmengründung aus Deutschland und worauf kommt es dabei an?Eine Schweizer Gesellschaft soll gegründet werden, doch wie lässt sich das Vorhaben aus Deutschland heraus umsetzen? Gerade bei der praktischen Vorbereitung stoßen Unternehmer schnell auf Fragen, die sich nicht nebenbei beantworten lassen. Welche Schweizer Bank ist bereit, eine Gesellschaft mit deutschen Eigentümern zu betreuen? Wer übernimmt die gesetzlich erforderliche Vertretung vor Ort? Und wie lassen sich ein geeigneter Geschäftssitz, die notarielle Gründung und die Handelsregistereintragung organisieren, ohne dafür mehrfach in die Schweiz reisen zu müssen? Wer sich um all diese Aufgaben selbst kümmert, muss verschiedene Ansprechpartner finden, rechtliche Anforderungen berücksichtigen und die einzelnen Schritte aufeinander abstimmen. Besonders problematisch wird es, wenn wichtige Voraussetzungen erst im Laufe der Gründung geklärt werden. "Wir haben Fälle erlebt, in denen Unternehmer ihr Gründungskapital bereits bei einer Schweizer Bank eingezahlt hatten, anschließend aber kein operatives Geschäftskonto erhielten. Dann ist die Gesellschaft zwar gegründet, kann ihre geplante Geschäftstätigkeit aber nicht wie vorgesehen aufnehmen", berichtet Rafael Biolley, Mitgründer von Biolley Treuhand."Entscheidend ist, dass die einzelnen Anforderungen bereits im Vorfeld aufeinander abgestimmt werden und der Unternehmer nicht selbst zwischen verschiedenen Dienstleistern vermitteln muss", ergänzt Agnes Biolley. Wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, wissen die Experten aus langjähriger Erfahrung. Während Rafael Biolley seit rund zwanzig Jahren in der Schweizer Finanz- und Treuhandbranche tätig ist und dabei zahlreiche internationale Unternehmer bei grenzüberschreitenden Gesellschaftsvorhaben begleitet hat, kennt Agnes Biolley durch ihre beruflichen Stationen in Deutschland, Schweden und der Schweiz sowie ihre frühere Selbstständigkeit in der Unternehmensberatung die Anforderungen international tätiger Unternehmen aus eigener Erfahrung. Dieses Wissen haben die beiden mit Biolley Treuhand zusammengeführt und daraus ein Dienstleistungsangebot entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmern mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz zugeschnitten ist. Das Team übernimmt dabei nicht nur die eigentliche Firmengründung, sondern kümmert sich auch um die erforderlichen Bankangelegenheiten, die Schweizer Vertretung und die weiteren administrativen Schritte. Durch digitalisierte Abläufe können Kunden ihre Gesellschaft unter geeigneten Voraussetzungen vollständig aus Deutschland heraus gründen lassen, ohne die einzelnen Vorgänge selbst koordinieren zu müssen.Bankkonto, Schweizer Vertretung und Geschäftssitz: Worauf es bei der Gründung ankommtEine zentrale Herausforderung bei der Schweizer Firmengründung aus Deutschland ist die Wahl einer Bank, die nicht nur das Gründungskapital entgegennimmt, sondern auch die spätere Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterstützt. Für die Gründung einer AG oder GmbH wird zunächst ein Kapitaleinzahlungskonto benötigt. Ob die Bank anschließend auch ein operatives Geschäftskonto eröffnet, entscheidet sie jedoch gesondert. Dabei berücksichtigen die Institute unter anderem die Geschäftstätigkeit, die Eigentümerstruktur und die Herkunft der finanziellen Mittel. "Nicht jede Bank passt zu jedem Geschäftsmodell. Deshalb schauen wir uns zuerst genau an, was der Unternehmer mit seiner Schweizer Gesellschaft vorhat, und klären auf dieser Grundlage, welche Bank überhaupt infrage kommt", erklärt Rafael Biolley.Auch bei der Schweizer Vertretung und dem Geschäftssitz kommt es auf mehr an als auf die Erfüllung formaler Vorgaben. Eine AG oder GmbH muss durch mindestens eine entsprechend zeichnungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz vertreten werden können. Wer dafür eine Organfunktion übernimmt, trägt zugleich die damit verbundenen gesetzlichen Verantwortlichkeiten. Der Geschäftssitz wiederum muss eine zuverlässige Erreichbarkeit gewährleisten, damit beispielsweise behördliche Schreiben und andere wichtige Unterlagen die Gesellschaft erreichen. Beide Leistungen sind auch nach der Handelsregistereintragung erforderlich. Für Unternehmer und Investoren aus Deutschland ist deshalb entscheidend, dass die gewählte Vertretung ihre Aufgaben dauerhaft zuverlässig wahrnimmt und die Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz ordnungsgemäß erreichbar bleibt.Von der Bankverbindung bis zum Geschäftssitz: So unterstützt Biolley Treuhand deutsche GründerFür Unternehmer und Investoren, die ihre Schweizer Gesellschaft nicht selbst mit verschiedenen Dienstleistern organisieren möchten, bietet Biolley Treuhand eine zentrale Betreuung des gesamten Gründungsprozesses. Das Unternehmen begleitet sowohl die Neugründung von Schweizer Aktiengesellschaften und GmbHs als auch den Erwerb von Vorratsgesellschaften. Während bei einer Neugründung zunächst eine neue Gesellschaft errichtet und ins Handelsregister eingetragen wird, können Kunden mit einer Vorratsgesellschaft eine bereits bestehende Schweizer Gesellschaft übernehmen. Biolley Treuhand begleitet beide Wege und sorgt dafür, dass die jeweiligen rechtlichen und organisatorischen Anforderungen berücksichtigt werden. Das Team um Agnes und Rafael Biolley unterstützt seine Kunden bei der Wahl der geeigneten Gesellschaftslösung, bereitet die erforderlichen Unterlagen vor und übernimmt das vollständige Bankenonboarding bei etablierten Schweizer Universalbanken. Die Entscheidung über eine Kontoeröffnung liegt weiterhin bei der jeweiligen Bank, die den Antrag nach ihren eigenen Kriterien prüft.Darüber hinaus kann das Team von Biolley Treuhand die gesetzlich erforderliche Schweizer Vertretung übernehmen und geeignete Geschäftssitze in Zürich, Zug, Baar und Genf bereitstellen. Welche dieser Lösungen infrage kommt, richtet sich nach der geplanten Geschäftstätigkeit und den individuellen Anforderungen des Unternehmens. Auch mögliche steuerliche Folgen und grenzüberschreitende Rechtsfragen müssen dabei berücksichtigt und gegebenenfalls mit entsprechend qualifizierten Beratern geklärt werden. Sind die wesentlichen Voraussetzungen abgestimmt, organisiert das Treuhandunternehmen die weiteren Schritte mit Banken, Notariat und Handelsregister. Deutsche Gründer erhalten damit einen zentralen Ansprechpartner, der die Abläufe koordiniert und dafür sorgt, dass die beteiligten Stellen über die jeweils benötigten Informationen und Unterlagen verfügen. So können sie sich auf ihre Geschäftstätigkeit konzentrieren, statt die einzelnen Gründungsschritte selbst organisieren zu müssen.Schweizer Firma digital gründen: Wie Unternehmer Zeit und Reisen sparenNeben der organisatorischen Betreuung bietet Biolley Treuhand deutschen Unternehmern einen weiteren Vorteil: Viele Schritte der Firmengründung lassen sich inzwischen digital erledigen. Unter geeigneten Voraussetzungen ist dafür weder eine persönliche Reise in die Schweiz noch der postalische Versand umfangreicher Unterlagen erforderlich. Grundlage ist ein Beratungsgespräch, das Rafael Biolley in der Regel selbst führt. Innerhalb von etwa 60 bis 90 Minuten werden das geplante Geschäftsmodell, die individuellen Anforderungen und die nächsten Schritte besprochen. Ein Termin ist je nach Verfügbarkeit häufig bereits am Tag der Anfrage oder am Folgetag möglich.Anschließend erfolgen die Identitätsprüfung und die Unterzeichnung der erforderlichen Dokumente auf digitalem Weg. Dafür nutzt das Unternehmen unter anderem die Anwendung DeepID und qualifizierte elektronische Signaturen. Gründer benötigen im Regelfall lediglich einen gültigen Ausweis, ein Smartphone und eine E-Mail-Adresse. "Unser Ziel ist, dass der Kunde seine Gesellschaft praktisch vom eigenen Sofa aus gründen kann", erklärt Rafael Biolley. Während die Kunden die Formalitäten bequem von ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause aus erledigen, koordiniert das Team die weiteren Gründungsschritte in der Schweiz.Für eine typische Neugründung nennt Rafael Biolley einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Wochen. Unter günstigen Voraussetzungen ist die Handelsregistereintragung teilweise bereits nach rund zehn Tagen möglich. Die tatsächliche Dauer hängt jedoch von den erforderlichen Prüfungen und den Bearbeitungszeiten der beteiligten Stellen ab. Auch bei einer digitalen Gründung bleiben sämtliche gesetzlichen Identifizierungs- und Prüfungspflichten bestehen. Der Vorteil liegt darin, diese Anforderungen ohne vermeidbare Anreisen und mit möglichst geringem organisatorischem Aufwand für die Gründer zu erfüllen.Auch nach der Gründung: Wie Biolley Treuhand Unternehmer und Investoren entlastetIst die Schweizer Gesellschaft gegründet, beginnt für Unternehmer der reguläre Geschäftsbetrieb mit den damit verbundenen administrativen Pflichten. Neben der laufenden Buchhaltung und den Jahresabschlüssen müssen beispielsweise behördliche Angelegenheiten bearbeitet und gesellschaftsrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Auch nach der Gründung profitieren Kunden von den umfassenden Corporate Services von Biolley Treuhand, die fester Bestandteil des Full-Service-Angebots sind. Dazu gehört auch eine digitale Postverwaltung, mit der Unternehmer ihre Schweizer Geschäftspost unabhängig von ihrem Aufenthaltsort elektronisch einsehen können. So bleibt die Gesellschaft im Alltag handlungsfähig, ohne dass sich der Gründer um jede administrative Aufgabe selbst kümmern muss.Bei der Zusammenarbeit setzen Agnes und Rafael Biolley auf persönliche Erreichbarkeit, transparente Fixpreise und eine Betreuung, die über die eigentliche Firmengründung hinausgeht. Gerade für Unternehmer und Investoren mit Wohnsitz in Deutschland ist das von Vorteil, weil sie auch im laufenden Betrieb einen Ansprechpartner für ihre Schweizer Gesellschaft haben. Grenzüberschreitende Steuerfragen müssen dabei weiterhin individuell geprüft werden, denn die Gründung einer Schweizer Gesellschaft hebt mögliche Steuerpflichten in Deutschland nicht automatisch auf. Entscheidend ist deshalb eine Lösung, die nicht nur den Start erleichtert, sondern auch langfristig zur geschäftlichen Situation des Unternehmers passt. "Wir möchten, dass unsere Kunden sich auf ihr Geschäft konzentrieren können und wissen, dass ihre Gesellschaft in der Schweiz auch nach der Gründung zuverlässig betreut wird", betont Rafael Biolley abschließend.Sie möchten eine Schweizer AG oder GmbH gründen und wissen, welche Voraussetzungen für Ihr Vorhaben gelten? Dann wenden Sie sich an das Team von Biolley Treuhand (https://www.biolleytreuhand.ch/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.Pressekontakt:Biolley Treuhand GmbHE-Mail: team@biolleytreuhand.chWebsite: https://www.biolleytreuhand.ch/Original-Content von: Biolley Treuhand GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183956/6393767