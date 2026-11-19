SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke soll der Zugverkehr laut den russischen Besatzungsbehörden am Nachmittag wieder aufgenommen werden. "Ungefähr ab 16.00 Uhr" (14.00 Uhr MEZ) sollen die Züge wieder fahren, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow mit. Er sprach von "heldenhaften Anstrengungen" der Eisenbahner für die Beseitigung der Folgen des Angriffs.

Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.

Am frühen Morgen gab sich der Kiewer Generalstab sicher über einen erfolgreichen Treffer. Er schrieb bei Telegram, dass die ukrainischen Streitkräfte der Vasco-da-Gama-Brücke in Portugal zum Titel der längsten Brücke Europas gratulierten. Die Vasco-da-Gama-Brücke ist etwas mehr als 17 Kilometer lang. Die Krim-Brücke war 2018 mit einer Länge von 19 Kilometern als längste Brücke Europas fertiggestellt worden. Sie gilt als Kremlchef Wladimir Putins Prestigeprojekt. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem Angriffskrieg./ksr/DP/jha