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DOBOT stellt auf seiner Robotics Ecosystem Conference 2026 drei neue Produkte vor.



19.11.2026 / 11:00 CET/CEST

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FRANKFURT, Deutschland, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- DOBOT hat auf der Dobot Robotics Ecosystem Conference & Product Launch 2026 in Frankfurt drei neue Roboterplattformen vorgestellt: LUMO, PULSA und die CRH-Serie. Die Veranstaltung brachte knapp 200 Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie, Systemintegratoren, Forscher und Automatisierungsspezialisten aus ganz Europa zusammen. Vorgestellt wurden 18 Live-Lösungen aus den Bereichen Embodied AI, industrielle Automatisierung und Bildung. Drei neue Plattformen DOBOT LUMO DOBOT LUMO ist ein intelligenter Roboter der neuen Generation, der für den Einsatz als häuslicher Begleiter, für Forschung und Bildung sowie für kommerzielle Dienstleistungsanwendungen konzipiert wurde. LUMO basiert auf dem DobotWAM-Embodied-Foundation-Modell von DOBOT und kombiniert eine Vision-Language-Aktion-Modellierung mit 3D-Raumverständnis, Roboterbewegungsbeschränkungen und geschlossenen Regelkreisen mit realen Weltdaten. PULSA PULSA ist ein kollaborativer Industrieroboter mit hoher Geschwindigkeit für Anwendungen wie Maschinenbeladung, Sortierung von Bauteilen, Montage und Logistik. Er ist in Versionen mit 7 kg und 12 kg Nutzlast erhältlich, mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm bzw. ±0,03 mm. Die maximale Gelenkgeschwindigkeit J6 beträgt 790°/s für PULSA 7 und 735°/s für PULSA 12. PULSA unterstützt Hochgeschwindigkeitsautomatisierung und Mensch-Roboter-Kollaboration mit funktionaler Sicherheit nach ISO 13849-1 PLd Kat. 3 und über 20 konfigurierbaren Sicherheitsfunktionen. DOBOT CRH-Serie Die DOBOT CRH-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen, wie Fügeprozesse, sowie bei hohen Anforderungen an die Zykluszeit konzipiert. Der CRH ist in Nutzlastversionen von 7 kg und 12 kg erhältlich und erreicht eine J6-Gelenkgeschwindigkeit von 450°/s sowie eine momentane TCP-Geschwindigkeit von 7 m/s. Der HyperMove-Algorithmus von DOBOT optimiert Beschleunigung, Verzögerung und Bewegungsbahnen, um Vibrationen und mechanische Belastungen zu reduzieren. Die interne Kabelführung vereinfacht die Integration von Bildverarbeitungssystemen und End-of-Arm-Werkzeugen. Die Baureihe verfügt außerdem über eine Gelenkmomentmessung, eine TÜV-Zertifizierung und über 30 konfigurierbare Sicherheitsfunktionen. Von Roboterplattformen bis hin zu Komplettlösungen DOBOT hob hervor, wie Partner im Ökosystem dazu beitragen, Roboterplattformen in einsatzfähige Lösungen zu verwandeln. Zu den Partnern, die an der Veranstaltung teilnahmen, gehörten unter anderem Siemens, SCHUNK, Mech-Mind, SICK, Piab, OnRobot, SCHMALZ, Cambrian Robotics. Sie trugen zu Live-Demonstrationen in den Bereichen Schweißen, Palettieren, Maschinenbeladung, industrielle Bildverarbeitung, Embodied AI und der Lehre bei. Die Industriekunden Unsinn Fahrzeugtechnik und Unista tauschten sich über ihre Erfahrungen im Bereich Palettierung und Schweißen aus. In weiteren Sitzungen wurden Standards, Sicherheit und die Einführung von Physical AI in der europäischen Fertigungsindustrie thematisiert. Im Education Forum kamen DOBOT und Experten von Institutionen wie Fraunhofer, der Technischen Universität München und Tecnalia zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen Forschungsplattformen für Robotik, Interoperabilität, Sicherheit und der Einsatz in der Praxis. Die Veranstaltung unterstrich den Fokus von DOBOT auf die Weiterentwicklung der Robotik von technischen Demonstrationen hin zu praktischen, skalierbaren Anwendungen in verschiedensten Branchen. KONTAKT: marketing@dobot-robots.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dobot-stellt-auf-seiner-robotics-ecosystem-conference-2026-drei-neue-produkte-vor-302945250.html



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