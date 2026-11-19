Holzminden (ots) -Stiebel Eltron wurde jetzt mit dem "Architects' Darling" in den Kategorien "Regenerative Energien" und "Klima / Lüftung / Wohnungslüftung" ausgezeichnet. Der Award wird vergeben für herausragende Leistungen und Innovationskraft in der Bauindustrie. Ausschlaggebend für die Wahl sind die Meinungen von Architekten und Planern in ganz Deutschland, die im Auftrag des Architekten-Dienstleistungsunternehmens "Heinze GmbH" befragt wurden.In den Kategorien "Regenerative Energien" und "Klima/Lüftung/Wohnungslüftung" - den Kernkompetenzen des Unternehmens - holte Stiebel Eltron jeweils Gold. Darüber hinaus zeichnete eine unabhängige Fachjury den niedersächsischen Hersteller in der Kategorie "Produktinnovationen | Technik" mit Bronze aus - hier hatte das Haustechnikunternehmen seine neueste Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-I Plus ins Rennen geschickt. Das Besondere: die WPL-I Plus wird ausschließlich im Gebäude aufgestellt, ein Außenteil ist nicht notwendig. Damit liefert Stiebel Eltron einen Problemlöser, insbesondere bei enger Bebauung: Wenn die übliche Außenaufstellung nicht möglich ist, bietet die WPL-I die Möglichkeit, dennoch auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu setzen - egal, ob Neubau oder Sanierung."Zwei Gold-Auszeichnungen sind ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Marke und eine besondere Anerkennung unserer Arbeit", sagt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von Stiebel Eltron. "Architekten und Fachplaner spielen eine entscheidende Rolle, wenn aus Ideen zukunftsfähige Gebäude werden. Unser Anspruch ist es, sie bei dieser Aufgabe mit innovativer Technik, fundierter Beratung und Lösungen zu unterstützen, die sich zuverlässig in unterschiedlichste Gebäudekonzepte integrieren lassen. Umso mehr freuen wir uns über dieses positive Votum."Zwei Awards, zwei PerspektivenDie Awards zum Architects' Darling wurden Anfang November 2026 im Rahmen einer Gala in Celle verliehen. Veranstalter Heinze zeichnete bereits zum 16. Mal führende Hersteller und Marken der Bauindustrie aus. Die Awards verbinden zwei Perspektiven: Während die Brand-Awards auf einer umfassenden Branchenbefragung unter Architekten und Fachplanern basieren, werden die Jury-Awards von unabhängigen Expertinnen und Experten vergeben.Bei der bundesweiten Branchenbefragung zum Architects' Darling 2026 gaben rund 1.900 Architekten und Fachplaner ihre Bewertungen zu mehr als 200 Herstellern und Marken ab. Die Ergebnisse zeigen, welche Unternehmen bei den Branchenprofis besonders positiv wahrgenommen werden.Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/6393783