Bad Soden (ots) -Industriegasespezialist gründet Joint Venture zusammen mit Rayzher Industrial für den taiwanesischen ElektronikmarktMesser, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und Spezialgase in Privatbesitz, und Rayzher Industrial haben die Gründung des Joint Ventures Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. bekannt gegeben. Messer Electronics Taiwan kombiniert Messers umfassendes Portfolio an ultrahochreinen Gasen und seine globale Präsenz mit Rayzhers Expertise in der Gassystemtechnik und seiner etablierten Infrastruktur in Taiwan. Ziel des Joint Ventures ist es, die wachsende Halbleiterindustrie in Taiwan sicher und zuverlässig mit ultrahochreinen Gasen zu versorgen."Dieses Joint Venture ist ein strategisch wichtiger Schritt für Messer. Indem wir unsere weltweite Expertise im Bereich ultrahochreiner Gase mit den starken lokalen Kompetenzen von Rayzher verbinden, schaffen wir eine verlässliche Grundlage, um Taiwans Halbleiterindustrie und deren weiteres Wachstum nachhaltig zu fördern", sagt Peter Mohnen, CEO von Messer. Angesichts der stetig steigenden Nachfrage nach den weltweit fortschrittlichsten Halbleiterchips und Taiwans führender Rolle in der globalen Produktion ist eine zuverlässige Versorgung für die Expansion des Elektronikmarktes unverzichtbar.Messer Electronics Taiwan Co. Ltd. vereint die weltweite Versorgung und das langjährige Know-how von Messer im Bereich ultrahochreine Gase mit denUHP-Gassystemen und den technischen Kompetenzen von Rayzher. Damit trägt es dazu bei, regionale Elektronikunternehmen zuverlässig zu versorgen und bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen."Rayzher unterstützt Taiwans Halbleiterindustrie bereits mit hochwertigen technischen Lösungen für Gassysteme und einem starken Engagement für einen sicheren Betrieb", sagt Ku Hua Chou, CEO von Rayzher Industrial. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Messer, Unternehmen der Halbleiterindustrie mit lokalen Kapazitäten, technischem Know-how und zuverlässigem Service zu unterstützen."Die lokale Versorgung mit Messers ultrahochreinen Gasen wird durch Rayzhers etablierte Infrastruktur - einschließlich der Betriebsstätten und Anlagen - in Taiwan ermöglicht.Pressekontakt:Diana BussSenior Vice President Corporate CommunicationsTel.: +49 2151 7811-251Mobil: +49 173 540 5045E-Mail: communications@messergroup.comAngela GiesenManager CommunicationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: communications@messergroup.comOriginal-Content von: Messer SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152902/6393781