NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group vor dem Hintergrund der hauseigenen "UK Leaders Conference" auf "Overweight" belassen. IAG-Finanzchef José Antonio Barrionuevo habe hervorgehoben, dass sich das starke Preisumfeld bis Anfang 2027 fortsetzen dürfte, schrieb Harry Gowers in einer am Mittwoch. Zudem plane die Fluggesellschaft diszipliniertes Kapazitätswachstum./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0177542018
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0177542018
© 2026 dpa-AFX-Analyser