Treffsicheres Stockpicking auch in schwierigen Börsenphasen: NBC-Chefanalyst Maximilian Ruth hat mit Werewolf Therapeutics erneut ein starkes Händchen bewiesen. Nach weniger als drei Monaten wurde der Trade mit einem Gewinn von mehr als 30% erfolgreich abgeschlossen. Der No Brainer Club (NBC) liefert den nächsten Beleg für seine Stockpicking-Qualitäten: Während die Börsen zuletzt alles andere als einfaches Terrain für Anleger boten, konnten Mitglieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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