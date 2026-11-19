Die Rheinmetall-Aktie hat seit ihrem Jahreshoch von 1.966 € rund -62% verloren und schloss am Mittwoch bei 744,20 €. Neue Sorgen bereitet ein milliardenschweres Marineprojekt, dessen Kosten laut Medienberichten inzwischen auf bis zu 45 Milliarden € steigen könnten. Das Analysehaus Bernstein hält Verzögerungen oder eine Verkleinerung des Vorhabens für denkbar. Nachdem bereits ein anderer Fregattenauftrag geplatzt ist, könnte Rheinmetall die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de