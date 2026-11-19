Die Wall Street fiebert dem heutigen Börsenstart von Anthropic entgegen. Der Entwickler des KI-Chatbots Claude hat mit seinem Mega-IPO sämtliche bisherigen Rekorde gebrochen. Die Nachfrage ist gewaltig, doch auch die Bewertung hat es in sich. Steht die nächste große KI-Rallye bevor oder droht ein böses Erwachen? Anthropic bricht sämtliche IPO-Rekorde Was für ein Börsengang. Anthropic hat seinen Ausgabepreis am Mittwochabend auf 83 US$ festgelegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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