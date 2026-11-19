Bei SAP ist die Stimmung gekippt. Die Aktie verliert am Mittwoch weitere -3,76 % und rutscht unter die Marke von 200 €. Neben dem überraschenden Abgang eines Vorstandsmitglieds belasten neue Sorgen rund um künstliche Intelligenz. Wie tief könnte die Korrektur noch gehen? SAP-Aktie bricht ein - was steckt dahinter? Für SAP-Anleger waren die vergangenen Handelstage ziemlich bitter. Nachdem die Aktie bereits am Dienstag um -5,58 % gefallen war, ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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