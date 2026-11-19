Whatsapp erhöht die Obergrenze für Gruppenchats. Künftig sind bis zu 1.500 Mitglieder möglich. Das Update erfolgt automatisch in den nächsten Wochen. Bisher durften Whatsapp-Gruppen höchstens 1.024 Mitglieder haben. Das soll sich jetzt ändern. Der Messenger erhöht die Obergrenze für Android- und iOS-Geräte ab sofort auf 1.500 Personen. Das berichtet unter anderem WABetainfo. Die Neuerung soll für Gruppen ebenso gelten wie für Community-Gruppenchats. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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