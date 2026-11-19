Whatsapp erhöht die Obergrenze für Gruppenchats. Künftig sind bis zu 1.500 Mitglieder möglich. Das Update erfolgt automatisch in den nächsten Wochen. Bisher durften Whatsapp-Gruppen höchstens 1.024 Mitglieder haben. Das soll sich jetzt ändern. Der Messenger erhöht die Obergrenze für Android- und iOS-Geräte ab sofort auf 1.500 Personen. Das berichtet unter anderem WABetainfo. Die Neuerung soll für Gruppen ebenso gelten wie für Community-Gruppenchats. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.