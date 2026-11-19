Berlin (ots) -Die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt, die Kinder beim Auspacken der Geschenke, der Bummel durch die festlich geschmückte Innenstadt: Gerade in den schönsten Momenten enttäuschen Handyvideos oft. Sie wackeln, werden beim Zoomen unscharf und rauschen, sobald es dunkel wird. Die Insta360 Luna Ultra ist genau für diese Momente gemacht. Die kleine Kamera mit eingebautem Gimbal ist gemeinsam mit Leica entwickelt, wiegt gut 200 Gramm und passt in jede Jackentasche.Filmen im Gehen, ohne WackelnEin eingebauter 3-Achsen-Gimbal gleicht jede Bewegung aus. So entstehen ruhige Aufnahmen beim Gehen, Laufen oder Drehen, ganz ohne Stativ. Eine KI-Verfolgung hält Personen automatisch im Bild, auch wenn sie sich bewegen, etwa Kinder beim Spielen.Näher ran, ohne QualitätsverlustNeben dem Hauptobjektiv mit großem 1-Zoll-Sensor hat die Luna Ultra ein zweites Teleobjektiv. Damit holt sie Motive bis zu 12-fach heran, ob die Bühne beim Krippenspiel oder die Fassade in der Altstadt. Porträts bekommen dabei einen natürlich unscharfen Hintergrund, wie man ihn sonst von großen Kameras kennt.Schöne Bilder auch am AbendEin spezieller Modus für wenig Licht reduziert das Bildrauschen. So wirken auch Aufnahmen auf dem abendlichen Weihnachtsmarkt oder bei Kerzenschein klar und stimmungsvoll. Leica-Farbprofile wie Leica Natural, Leica Vivid und Leica Chrome geben den Videos direkt in der Kamera einen eigenen Look.Allein filmen, und trotzdem alles im BlickDer kleine Touchscreen lässt sich abnehmen und wird dann zur Fernbedienung mit Live-Bild. Die Kamera kann so einige Meter entfernt aufgestellt werden, während man selbst im Bild ist, ideal für Reisevideos, Gruppenfotos oder Vlogs.Doppelt ausgezeichnet auf der IFAAuf der IFA 2026 erhielt die Luna Ultra gleich zwei Auszeichnungen: den IFA Innovation Award in der Kategorie "Content Creation Technology" und den Master Award "Best of Tech".Geschenktipp zum Black FridayAb heute, 19. November, bis zum 30. November gibt es die Luna-Serie im Insta360 Store günstiger::- Insta360 Luna Ultra, Standard-Bundle: 689 EUR statt 729 EUR- Insta360 Luna Ultra, Creator-Bundle mit Funkmikrofon, Weitwinkelobjektiv und Akkugriff: 789 EUR statt 929 EUR- Insta360 Luna Pro, Standard-Bundle: 499 EUR statt 529 EURAuch weitere Kameras von Insta360 sind im Black Friday Sale reduziert, darunter die Actioncam Ace Pro für 199 EUR statt 329,99 EUR und die 360°-Kamera X5 aus dem Hollywoodfilm "How to Rob a Bank" für 439 EUR statt 589,99 EUR. Alle Angebote gibt es im Insta360 Store.Pressekontakt:Insta360 PR-Teampr.de@insta360.comOriginal-Content von: Insta360 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182391/6393810