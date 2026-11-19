Premieren-Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro Mit ihrer ersten Unternehmensanleihe betritt die PIN Privates Institut Holding GmbH erstmals den deutschen Kapitalmarkt. Das Münchner Unternehmen bietet mit der PIN Solarkraft Anleihe 2026/30 die Möglichkeit, sich an der Finanzierung deutscher Solarprojekte zu beteiligen. Die vierjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25 % p. a. verzinst. Im Interview spricht PIN-Vorstand Thomas Schoy über die Hintergründe des erstmaligen Kapitalmarktauftritts, die bisherige und aktuelle Geschäftsentwicklung, die Verwendung der Anleihemittel sowie die weiteren Wachstumspläne des Unternehmens. Anleihen Finder: Hallo Herr Schoy, können Sie uns das Geschäftsmodell, die Geschäftsfelder und die Struktur der PIN-Gruppe kurz erläutern?Thomas Schoy: Das Private Institut spricht seit mehr als 35 Jahren die Klientel der niedergelassenen Heilberufler mit werthaltigen Sachwertinvestitionen, angefangen bei der Denkmalschutzimmobilie, nunmehr seit fast 20 Jahren einzelunternehmerische Investition in Solarkraftwerke an. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass wir dabei keine Endkundenakquisition betreiben, sondern auf eine über Jahrzehnte gewachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern setzen können. Anleihen Finder: Sie pachten Dach- und Freiflächen, entwickeln darauf Solarkraftwerke und übertragen diese anschließend an Investoren. Wie funktioniert dieses Modell in der Praxis, und an welchen Stellen der Wertschöpfungskette verdient die Gruppe ihr Geld? Thomas Schoy: Die Gruppe bedient die komplette Wertschöpfungskette. Angefangen bei der Flächenakquise über die über viele Jahre dauernde (Bau-)Genehmigungsstrecke, die schlüsselfertige Errichtung der Anlagen mit eigener Baubegleitung, externe Gutachter, Parzellierung und Abverkauf der Anlagen sowie langfristige kaufmännische, technische Betriebsführung und Stromvermarktungsmanagement. Margen entstehen hier insbesondere beim Abverkauf und der langfristigen Betreuung der Kundenanlagen. Anleihen Finder: An wen richten sich Ihre Investitionsangebote? ...

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