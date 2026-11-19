Ehemalige Vertriebsleiterin bei BlackRock und eFront wechselt zum Front-Office-Bereich für agentenbasierte KI

FinBursa, das intelligente Front-Office für private Märkte, hat Angelica Tigan, eine ehemalige Vertriebsleiterin bei BlackRock und eFront, zum Chief Revenue Officer ernannt, um nach der Einführung von FinBursa 360 die weltweite geschäftliche Expansion des Unternehmens voranzutreiben. Tigan wird von den USA aus den weltweiten Vertrieb und die Partnerschaften leiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den USA liegen wird.

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Angelica Tigan, based in New York City, joins FinBursa as Chief Revenue Officer

Tigan verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Technologie für private Märkte. Sie hat bei BlackRock (Aladdin) und eFront Vertriebsteams aufgebaut, geleitet und ausgebaut und war zuvor bei Intralinks und Gen II Fund Services tätig.

FinBursa 360 ist eine All-in-One-Plattform für Beratungsunternehmen in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Immobilien, Risikokapital und M&A sowie für Family Offices, Vermögensverwalter, Platzierungsagenten und Fondsverwalter. Das System vereint Investment-CRM, Deal-Flow und Deal-Management, virtuelle Datenräume (VDR), Fundraising, die Verteilung von Geschäftsmöglichkeiten, Investor Relations und Investorenportale in einer einzigen maßgeblichen Datenbank.

Eine KI, die in die Plattform integriert und nicht nur aufgesetzt ist

ALF, die agentenbasierte KI von FinBursa, betreibt fünf spezialisierte KI-Agenten und einen Orchestrator für Fondsmanager, Kapitalverwalter und M&A-Berater. Die Beziehungsanalyse des Systems zeigt auf, wer wen im gesamten Unternehmen kennt, und macht vielversprechende Kontakte zu Investoren und Käufern sichtbar. Der integrierte Forschungsagent schaltet sich bei jedem Geschäft, jeder Kapitalbeschaffung, jedem Verkauf und jedem Portfoliounternehmen ein und überwacht Nachrichten und RSS-Feeds in der gesamten Branche und Region auf KI-Signale, die den Teams helfen, Risiken zu minimieren und Chancen schneller zu nutzen.

Für Fondsmanager und Investoren, die eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, prüft ALF die Dokumente im Datenraum, weist auf Widersprüche hin und erstellt Entwürfe für Unterlagen des Investitionsausschusses. Für Unternehmen, die Kapital beschaffen möchten, ermittelt das System anhand von Mandaten, früheren Zusagen, jüngsten Kontakten und KI-Signalen die am besten geeigneten Investoren und erstellt Auswahllisten sowie Entwürfe für die Kontaktaufnahme. Für M&A-Berater auf Verkäuferseite hilft es bei der Erstellung des vertraulichen Memorandums (CIM), beim Aufbau von Datenräumen, bei der Vorauswahl von Käufern anhand von KI-Signalen und bei der Nachverfolgung der Kontaktaufnahme mit Käufern in allen Phasen.

Ismail Badereldine, Mitbegründer und Geschäftsführer von FinBursa, sagte: "Im Zeitalter der KI benötigen Unternehmen im Bereich der privaten Märkte ein vernetztes Front Office, und wir rechnen mit einem starken Anstieg der Nachfrage. Angelica versteht, worauf diese Unternehmen besonderen Wert legen, und weiß, wie sie hervorragende Technologie in konkrete Ergebnisse für sie umsetzen kann. Ihre Ernennung wird unser Wachstum in den USA und weltweit beschleunigen."

Angelica Tigan, Chief Revenue Officer bei FinBursa, fügte hinzu: "Ich habe meine berufliche Laufbahn damit verbracht, Private-Equity-Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr aus ihrer Technologie herauszuholen, und FinBursa sticht dabei besonders hervor. Es handelt sich um eine moderne, KI-native Plattform, die in erster Linie den Front-Office-Bereich vernetzt, sodass die KI weitaus mehr leisten kann. Unternehmen können innerhalb von Tagen statt Monaten einsatzbereit sein, ohne langwierige Implementierungsprojekte, und die Rentabilität der Investition ist offensichtlich. Ich sehe hier eine große Chance, dies weltweit, insbesondere in den USA, umzusetzen."

Über FinBursa

FinBursa ist das intelligente Front-Office für private Märkte. Die einheitliche Plattform "FinBursa 360" bündelt die Geschäftsbeziehungen, Transaktionen, Dokumente und Investoren eines Unternehmens und verfügt über eine integrierte agentenbasierte KI.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.finbursa.com und folgen Sie FinBursa auf LinkedIn.

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