TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an zwei Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei mit mehr als vier Millionen Barrel Rohöl geladene Supertanker seien in der Meerenge auf Seeminen gefahren, berichtete die mit der Militärorganisation verbundene Nachrichtenagentur Tasnim.

"Die Öltanker versuchten, mit Unterstützung amerikanischer Kampfjets und unter Überwachung durch Drohnen, die über ihnen kreisten, heimlich eine gesperrte Route durch die Straße von Hormus zu passieren", hieß es in der Erklärung weiter. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen./arb/DP/jha