Le 18 novembre/November 2026The common shares of Maven Brands Inc. will be delisted from the CSE at market close today, November 18, 2026.Maven Brands Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-1013.___________________________Les actions ordinaires de Maven Brands Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 18 novembre 2026.Maven Brands Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-1013.Date : Market Close/Clôture du marchés le 18 NOV 2026Symbol(s)/Symbole(s) : MJIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.