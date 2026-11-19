he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.11.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2026

.

ISIN Name

AU000000OML6 OOH MEDIA LTD

CA2176371078 COPPERCORP RESOURCES INC.

CA40443L1040 HYTN INNOVATIONS INC.

CA57768L1058 MAVEN BRANDS INC.

CA92512J1066 VERSABANK

IE00BLP58571 IRISH CONTINENTAL GRP UTS

US00912N4034 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001

US82536T1079 SOUNDTHINKING INC.DL-,005

US83368E2000 SOCKET MOBILE NEW DL-,001

US9180901012 UTZ BRANDS INC. A -,0001

XS2904658429 CESAR S.P.A. 24/31 FLR





© 2026 Xetra Newsboard