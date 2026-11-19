he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2026
.
ISIN Name
AU000000OML6 OOH MEDIA LTD
CA2176371078 COPPERCORP RESOURCES INC.
CA40443L1040 HYTN INNOVATIONS INC.
CA57768L1058 MAVEN BRANDS INC.
CA92512J1066 VERSABANK
IE00BLP58571 IRISH CONTINENTAL GRP UTS
US00912N4034 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001
US82536T1079 SOUNDTHINKING INC.DL-,005
US83368E2000 SOCKET MOBILE NEW DL-,001
US9180901012 UTZ BRANDS INC. A -,0001
XS2904658429 CESAR S.P.A. 24/31 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2026
.
ISIN Name
AU000000OML6 OOH MEDIA LTD
CA2176371078 COPPERCORP RESOURCES INC.
CA40443L1040 HYTN INNOVATIONS INC.
CA57768L1058 MAVEN BRANDS INC.
CA92512J1066 VERSABANK
IE00BLP58571 IRISH CONTINENTAL GRP UTS
US00912N4034 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001
US82536T1079 SOUNDTHINKING INC.DL-,005
US83368E2000 SOCKET MOBILE NEW DL-,001
US9180901012 UTZ BRANDS INC. A -,0001
XS2904658429 CESAR S.P.A. 24/31 FLR
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