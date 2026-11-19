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83 US-Dollar je Aktie, 81,3 Milliarden Dollar Emissionsvolumen und eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar: Anthropic schreibt Börsengeschichte! Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude übertrifft mit seinem Börsengang die ursprünglichen Erwartungen und stellt selbst den bisherigen Rekord von SpaceX in den Schatten.

Aufgrund der enormen Nachfrage wurde nicht nur der Ausgabepreis über die ursprünglich angekündigte Preisspanne angehoben, sondern auch die Anzahl der angebotenen Aktien von 825 auf 980 Millionen erhöht. Heute soll die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT erstmals an der Nasdaq gehandelt werden. Doch wie hoch wird der erste Börsenkurs ausfallen?

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KI-Megatrend oder Milliardenwette? Angesichts der enormen Wachstumsgeschwindigkeit, der hohen Investitionen in KI-Infrastruktur und des zunehmenden Wettbewerbs stellt sich für Anleger eine entscheidende Frage: Wie viel Zukunftspotenzial ist bereits in der gigantischen Unternehmensbewertung eingepreist?

Unser kostenloses Anthropic-IPO-E-Book beleuchtet das Geschäftsmodell, die Finanzkennzahlen, mögliche Bewertungsszenarien sowie die Chancen und Risiken eines Investments in den KI-Giganten.

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