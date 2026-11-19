Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen hat gestern seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgestellt - und die überzeugen: Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,57 $ über dem Wert des Vorjahreszeitraums (der hatte 0,47 $ betragen). Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 3,44 Mrd. $ an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 3,31 Mrd. $ belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte PALO ALTO NETWORKS noch 2,47 Mrd. $ umgesetzt. Die Aktie kletterte daher vorbörslich zeitweise um knapp 10 %!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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