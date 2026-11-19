Berlin (ots) -- Unternehmen führen KI nicht mehr nur ein, sondern steuern sie wie eine eigene Belegschaft. Der Zendesk CX Trends Report 2027 beschreibt diese Entwicklung als Ära des KI-Managements.- 92 % der befragten Führungskräfte in Deutschland sagen, dass erfolgreicher KI-Service von einer guten Orchestrierung abhängt, die Agenten, Daten und Systeme sinnvoll verbindet.- Der Druck wächst, den Return on Investment von KI nachzuweisen: 90 % finden, dass KI-Anbieter nach nachweisbaren Ergebnissen abrechnen sollten, nicht nach der Zahl bearbeiteter Interaktionen.Immer mehr KI-Agenten treten im Auftrag von Menschen mit Unternehmen in Kontakt. Unter anderem zu dieser Entwicklung veröffentlicht Zendesk seinen jährlichen Customer Experience (CX) Trends Report 2027. Für den Report wurden Tausende Verbraucher:innen, Führungskräfte und Kundenservice-Mitarbeitende weltweit befragt. Demnach erwarten 80 % der Führungskräfte in Deutschland, dass ihre eigenen KI-Agenten innerhalb von zwei Jahren zahlreicher sein werden als ihre menschlichen Servicemitarbeitenden. Die globale Unternehmens- und Verbraucherumfrage unterfüttert mit Zahlen, was sich bereits abzeichnet: eine neue Phase der Customer Experience, die Ära des KI-Managements.Schon heute zählen 85 % der deutschen Führungskräfte KI-Agenten zu ihrer Belegschaft. 90 % sagen, dass die Führung von KI-Agenten bald genauso wichtig sein wird wie die Führung menschlicher Teams. Der Fokus verlagert sich vom reinen Einsatz von KI hin zur Steuerung der Zusammenarbeit zwischen KI und Menschen. Das gibt Führungskräften mehr Kontrolle über Servicequalität, Kosten und Kundenergebnisse."KI verändert mehr als nur die Customer Experience. Sie verändert grundlegend, wie Unternehmen geführt werden, und das zeigt sich besonders stark im Kundenservice", sagt Shashi Upadhyay, President of Product, Engineering und AI bei Zendesk. "Menschen nutzen immer öfter persönliche KI-Agenten, um mit Unternehmen zu kommunizieren. Gleichzeitig setzen auch die Unternehmen selbst verstärkt auf Automatisierung, also auf KI-Belegschaften. Führungskräfte müssen ihrer KI-Belegschaft klare Vorgaben machen, ihre Performance messen und entscheiden, wo menschliches Urteilsvermögen nötig ist. Die Chance besteht nun darin, die wachsenden Fähigkeiten der KI in bessere Kundenerlebnisse umzuwandeln - und nicht einfach nur in mehr Automatisierung. Unabhängig davon, ob Kund:innen selbst um Hilfe bitten oder über einen KI-Assistenten: KI-Management heißt, klar Verantwortung dafür zu übernehmen, was gelöst wird und wie gut."Der Report identifiziert fünf Trends, die diese neue Ära der CX prägen:1. Ergebnisse sind die neue Währung der KIDie befragten Führungskräfte in Deutschland messen den Erfolg von KI zunehmend nicht mehr an ihrer Aktivität, sondern an ihrem tatsächlichen Wert. Damit ändert sich auch, wofür Unternehmen bezahlen wollen. 90 % finden, dass KI-Anbieter nach nachweisbaren Ergebnissen wie tatsächlich gelösten Anliegen abrechnen sollten. 89 % erwarten, die Kosten pro Lösung in Echtzeit zu sehen, nicht nur Nutzungskennzahlen.2. Die KI-Belegschaft wächst rasantKI hat sich über isolierte Tools hinaus in die Struktur des Kundenservice ausgeweitet. Unternehmen arbeiten mit immer mehr spezialisierten KI-Agenten, die Kundenanfragen bearbeiten, systemübergreifend koordinieren und bei Entscheidungen unterstützen. 83 % der deutschen Führungskräfte erwarten, dass KI-Agenten innerhalb von zwei Jahren über den direkten Kundenkontakt hinaus in allen Bereichen des Kundenservice Einzug halten. Diese wachsende KI-Belegschaft braucht klare Rollen, abgestimmte Abläufe und eine klare Aufsicht. 84 % sagen, dass es schon heute ihre größte operative Herausforderung ist, mehrere spezialisierte KI-Agenten bei einem einzigen Kundenanliegen zu koordinieren.3. Vertrauen und Sicherheit werden Teil jeder InteraktionDa KI zunehmend auf Systeme zugreift, Identitäten überprüft, Entscheidungen trifft und Maßnahmen ergreift, werden Vertrauen und Sicherheit zu einem wesentlichen Bestandteil jeder Serviceinteraktion. Dazu gehört inzwischen auch, die Identität von KI-Agenten zu prüfen, die im Auftrag von Kund:innen handeln. 78 % der weltweit befragten Führungskräfte sagen, dass sie für diese Herausforderung derzeit keine Lösung haben.Kund:innen wollen Schutz, aber auch Kontrolle. 68 % der befragten deutschen Verbraucher:innen würden für besseren Betrugsschutz mehr Aufwand in Kauf nehmen. 71 % haben Bedenken, wenn zur Verifizierung ihrer Identität Verhaltensanalysen ohne ihre ausdrückliche Zustimmung genutzt werden.Da persönliche KI-Assistenten zunehmend mit den Service-Agenten von Unternehmen interagieren, muss Vertrauen in beide Richtungen bestehen. Assistenten brauchen einen verlässlichen Weg, die offiziellen Support-Kanäle einer Marke zu finden, während Unternehmen wiederum feststellen müssen, in wessen Auftrag ein Assistent handelt und was er tun darf. Klare Berechtigungen, nachvollziehbare Aktionen und menschliche Freigaben an kritischen Stellen werden entscheidend sein, egal mit welchem KI-Tool oder über welchen Kanal eine Interaktion beginnt. Die Aufgabe für CX-Entscheider:innen besteht darin, KI-gestützten Service sicherer zu machen, ohne die Wahlfreiheit der Kundschaft einzuschränken oder unnötige Hürden aufzubauen.4. KI wird zum neuen Vermittler zwischen Kund:innen und MarkenKI verändert, wie Kund:innen Marken entdecken, vergleichen und mit ihnen in Kontakt treten. 53 % der befragten deutschen Verbraucher:innen nutzen KI heute häufiger als vor einem Jahr, um sich zu informieren, zu vergleichen und Kaufentscheidungen zu treffen. 51 % möchten ihren persönlichen KI-Assistenten bitten können, ein Serviceanliegen zu lösen, ohne selbst das Unternehmen kontaktieren zu müssen.Da immer mehr KI-Assistenten im Namen der Kund:innen Kontakt zu Unternehmen aufnehmen, müssen sich Unternehmen auf ein wachsendes Volumen und eine zunehmende Häufigkeit von Serviceinteraktionen einstellen. Serviceteams und -systeme müssen jede Anfrage verstehen, den Kontext über den ganzen Prozess hinweg erhalten und einen Menschen hinzuziehen, wenn Urteilsvermögen oder Empathie gefragt sind. Menschliche Expertise bleibt unverzichtbar: 84 % der deutschen Verbraucher:innen wünschen sich, bei Bedarf einen Menschen erreichen zu können.Weil KI immer öfter im Auftrag von Kund:innen handelt, müssen Marken ihre Inhalte für diese Vermittler zugänglich machen. 89 % der befragten Führungskräfte in Deutschland sagen, dass unzugängliche Systeme oder Inhalte ihre Marke für externe KI-Systeme unsichtbar machen könnten.5. Der Aufstieg modularer CXCX entwickelt sich weg von Plug-and-Play-Software hin zu einem flexibel konfigurierbaren, modularen Servicemodell. KI gibt CX-Teams mehr Kontrolle darüber, wie Kundenerlebnisse gestaltet werden, und ermöglicht es ihnen, Modelle, Agenten, Workflows, Daten und menschliche Expertise je nach den Anforderungen der jeweiligen Interaktion zu kombinieren.Bisher stimmen nur 8 % der befragten deutschen Führungskräfte die KI-Fähigkeiten gezielt auf die Komplexität einer Aufgabe ab, aber 61 % gehen davon aus, dies innerhalb von 12 bis 24 Monaten zu tun. Das verändert, wie Service aufgebaut und gesteuert wird. 91 % sagen, dass die effektive Gestaltung von KI-Workflows zu einer zentralen Kompetenzanforderung für Positionen im CX-Betrieb wird.Deutsche Führungskräfte mit hohen Erwartungen an KI-Agenten"Deutsche Unternehmen sind beim Thema KI-Agenten keineswegs zögerlich. In vielen Punkten sind die Erwartungen hierzulande sogar höher als im weltweiten Durchschnitt. Gleichzeitig zeigt der neue Zendesk CX Trends Report, wie wichtig den Verbraucher:innen in Deutschland die Kontrolle über ihre Daten und ein Mensch als Ansprechpartner sind. Darin liegt eine Chance für Unternehmen im DACH-Raum: Wer KI-Agenten transparent steuert, Datenschutz von Anfang an mitdenkt und Menschen dort einsetzt, wo Empathie und Urteilsvermögen gefragt sind, schafft genau das Vertrauen, das guten Service ausmacht", sagt Tanja Hilpert, VP Central Europe (DACH & CEE) bei Zendesk.Die Ergebnisse zeigen, dass Führungskräfte im Kundenservice von zwei Seiten unter Druck stehen. Sie müssen eine immer komplexere KI-Belegschaft steuern und gleichzeitig die Kundenerwartungen an wirksamen und vertrauenswürdigen Service erfüllen.Den vollständigen Zendesk CX Trends Report 2027 mit den globalen Ergebnissen gibt es hier (https://web-assets.zendesk.com/zendesk/pages/cx-trends/report-pdfs/global-reports/CX_Trends_2027_German.pdf) zum Download. Er stellt die fünf Trends im KI-gestützten Kundenservice ausführlich vor und zeigt, wie Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.##MethodikDer Zendesk CX Trends Report 2027 beruht auf zwei Quellen: einer globalen Umfrage in zehn Ländern unter mehr als 3.100 Verbraucher:innen und einer zweiten globalen Umfrage in zehn Ländern unter mehr als 4.400 Befragten aus Unternehmen unterschiedlicher Größe, von kleinen Betrieben bis hin zu Großkonzernen. Die Umfragen liefen im Juli und August 2026. Zu den befragten Ländern zählen Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Japan, Kolumbien, Mexiko, Singapur, das Vereinigte Königreich und die USA. Die Ergebnisse beider Umfragen wurden gewichtet, um Verzerrungen in den Stichproben zu beseitigen. In Deutschland wurden 316 Verbraucher:innen sowie 348 Führungskräfte befragt.Über ZendeskExzellenter Service bedeutet, sich nie wiederholen zu müssen - egal, ob Kund:innen Hilfe suchen oder Mitarbeitende nach Antworten. Zendesk orchestriert jede Serviceerfahrung - überall dort, wo Arbeit stattfindet. Möglich macht das die Outcome AI Plattform: eine Autonomous Service Workforce aus KI-Agenten, Automatisierung und menschlicher Expertise. So fühlt sich jeder Moment nahtlos und persönlich an - und ist auf die Lösung von Anfragen ausgerichtet. Die Zendesk Outcome AI Plattform vereint die Workforce in einem zentralen System, das mit jeder Interaktion besser wird. Zendesks Anspruch: KI ist das Mittel, Ergebnisse formen die Identität, dauerhafte Beziehungen sind das Resultat.Mehr Informationen finden Sie unter www.zendesk.de.Pressekontakt:Zendesk:Saskia Stähle-Thammsaskia.stahlethamm@zendesk.comOseon:Manuel Tietze+49 170 2450 185zendesk@oseon.comOriginal-Content von: Zendesk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75431/6393825