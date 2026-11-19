Wie weit verbreitet ist der Einsatz von KI-Agenten in Banken? Die Boston Consulting Group (BCG) hat 26 Institute untersucht, die global oder in ihrem jeweiligen Land als systemrelevant gelten. Die Institute bleiben anonym. Bei 88 Prozent der Banken machen KI-Agenten höchstens ein Zehntel aller KI-Anwendungen aus. Das Ergebnis zeigt eine bereits große Verbreitung von KI-Agenten, aber noch einige Fragen bei der Überwachung solcher Prozesse. 73 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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