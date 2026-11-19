Düsseldorf (ots) -Europas Bevölkerung wird immer älter. Damit stehen die Gesundheitssysteme vor der Herausforderung, Menschen nicht nur bei der Diagnose von Krankheiten, sondern auch während der Behandlung, Rehabilitation und langfristigen Versorgung zu unterstützen. Mit seinem auf der MEDICA 2026 eröffneten Pavillon unter dem Motto "From Taiwan with Care" rückt Taiwan Excellence genau diese Anforderungen in den Mittelpunkt. Insgesamt 35 Produkte von 22 taiwanesischen Unternehmen zeigen Technologien für unterschiedliche Phasen der medizinischen Versorgung. Zugleich bietet der Pavillon eine Plattform für den Austausch zwischen taiwanesischen Technologieunternehmen und europäischen Partnern.Laut dem Eurostat-Bericht "Demography of Europe 2026" waren im Jahr 2025 rund 22 Prozent der EU-Bevölkerung mindestens 65 Jahre alt - das entspricht etwa 99 Millionen Menschen. Für Deutschland erwartet das Statistische Bundesamt (Destatis), dass bis 2035 jeder vierte Mensch 67 Jahre oder älter sein wird. Mit dieser demografischen Entwicklung gewinnen nicht nur die Gesundheitsbeurteilung und diagnostische Tests an Bedeutung, sondern auch Technologien, die eine wirksame Behandlung, die tägliche Patientenversorgung und die Arbeit medizinischer Fachkräfte unterstützen.Der Taiwan-Excellence-Pavillon greift diese Anforderungen mit drei Themenbereichen auf: "Care to Detect", "Care to Heal" und "Care to Connect". Gemeinsam decken sie unterschiedliche Phasen der Gesundheitsversorgung ab - von der Erfassung und Auswertung medizinischer Daten über Behandlung und Rehabilitation bis hin zu Technologien, die den klinischen Alltag unterstützen.Vernetzte Versorgung entlang der gesamten Behandlungskette"Mit einer alternden Bevölkerung muss die Gesundheitsversorgung die Gesundheitsbeurteilung, die Behandlung und die langfristige Betreuung der Menschen umfassen", sagt Simon Wang, Präsident und CEO des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). "Mit 'From Taiwan with Care' möchten wir zeigen, wie taiwanesische Technologien in den unterschiedlichen Phasen der medizinischen Versorgung einen Beitrag leisten können. Aufbauend auf unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Deutschland bietet die MEDICA eine wichtige Gelegenheit, uns mit unseren europäischen Partnern über aktuelle Herausforderungen auszutauschen und gemeinsam zu erörtern, wo unsere Technologien einen konkreten Mehrwert schaffen können. Indem wir Taiwans Stärken in der Medizintechnik, bei digitalen Innovationen und künstlicher Intelligenz mit Deutschlands Expertise im Gesundheitswesen und in der medizinischen Forschung verbinden, können wir praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen unserer alternden Gesellschaften entwickeln. Die MEDICA bietet eine hervorragende Plattform, um diesen Austausch zu vertiefen und aus technologischen Innovationen konkrete Kooperationen entstehen zu lassen."Eröffnungsveranstaltung zeigt Innovationen für unterschiedliche Phasen der PatientenversorgungIm Anschluss an die Grußworte von Simon Wang und Dr. Klement Ruey-Sheng Gu, Repräsentant Taiwans in Deutschland und Leiter der Taipeh-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, präsentierten fünf ausgewählte Unternehmen bei der Eröffnung des Taiwan-Excellence-Pavillons ihre Technologien vor Ort. Im Mittelpunkt standen Innovationen aus den Bereichen Diagnostik, Ultraschall, chirurgische Navigation und Krankenhausrobotik.Zinexts Life Science stellte mit NeXgen 16HP eine Plattform für die molekulare Diagnostik vor, die den gesamten Prozess von der Probe bis zum Testergebnis abdeckt. Aco Healthcare präsentierte mit Apache neo ein kabelloses, tragbares Ultraschallsystem, während EPED mit seinem RETINA-System eine Lösung für die chirurgische Navigation bei minimalinvasiven Eingriffen zeigte.Ergänzt wurde das Programm durch Wincomm, das medizinische All-in-One-PCs für mobile Arbeitsplätze auf Wagen sowie stationäre medizinische Gerätewagen vorstellte. EverBot Technology präsentierte einen Krankenhausroboter, der unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann - von der Orientierungshilfe und Gesundheitsberatung über die Fernkommunikation bis hin zu Transportdiensten und der Essensbestellung.Von der Gesundheitsanalyse bis zur langfristigen PatientenversorgungEine zuverlässige Beurteilung des Gesundheitszustands beginnt mit präzisen Messwerten. Charder Electronic präsentiert einen Körperzusammensetzungsanalysator sowie ein Handkraftmessgerät, die quantitative Daten für die Gesundheitsbeurteilung und die Überwachung von Rehabilitationsfortschritten liefern.Für diagnostische Anwendungen bietet tst biomedical electronics mit dem kompakten iProtin Reader eine Lösung, die anhand kleiner Blutproben quantitative Testergebnisse liefert. Winnoz Technology zeigt mit Haiim Plus ein System zur kapillaren Blutentnahme, das unter anderem in Arztpraxen, Apotheken und mobilen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden kann.Auch die Behandlung und tägliche Pflege von Patientinnen und Patienten stehen im Fokus. Wellell präsentiert mit Procare Auto Link G3 eine Lösung zur Vorbeugung von Druckgeschwüren. Eine digitale Überwachung unterstützt das Pflegepersonal dabei, die Patientenversorgung sowie den Status und die Wartung der eingesetzten Geräte im Blick zu behalten.Im Bereich der Atemtherapie zeigt MicroBase Technology mit POCKET AIR LoyalCare eine Technologie zur Verabreichung von Medikamenten als Aerosol bei mechanisch beatmeten Patientinnen und Patienten sowie Menschen, die anderweitige Atemunterstützung benötigen. Das geschlossene Inline-System lässt sich direkt in den Beatmungskreislauf integrieren, ohne die laufende Behandlung unterbrechen zu müssen.Die vorgestellten Technologien erfüllen unterschiedliche Aufgaben und bilden kein gemeinsames integriertes System. Zusammen verdeutlichen sie jedoch, dass eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung Lösungen für zahlreiche Phasen der Patientenbetreuung benötigt - weit über den Zeitpunkt der Diagnose hinaus.Medizinische IT als Grundlage moderner VersorgungDie Digitalisierung des Gesundheitswesens erfordert nicht nur neue Software und vernetzte Anwendungen, sondern auch leistungsfähige Computertechnik, die für den Einsatz im klinischen Umfeld ausgelegt ist.Die taiwanesischen Unternehmen Wincomm, Axiomtek, IBASE und ADLINK präsentieren medizinische Computing-Technologien für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu zählen bildgebende Verfahren, klinische Informationssysteme, die Integration medizinischer Geräte und KI-gestützte Arbeitsabläufe.Das Portfolio reicht von medizinischen Panel-PCs und erweiterbaren Computersystemen in medizinischer Ausführung bis hin zu Displays für den klinischen Einsatz. Die Lösungen bauen auf Taiwans langjähriger Expertise in der Informations- und Kommunikationstechnologie auf und zeigen, wie spezialisierte Hardware die digitale Transformation im Gesundheitswesen unterstützen kann.Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland im Gesundheitswesen stärkenDeutschland und Taiwan verbindet eine langjährige wirtschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Medizintechnik, die zunehmend durch den Austausch in der medizinischen Forschung und bei technologischen Innovationen ergänzt wird. Der Taiwan-Excellence-Pavillon knüpft an diese bestehenden Beziehungen an und bietet medizinischen Fachkräften, Vertriebspartnern und Technologieunternehmen die Gelegenheit, mit taiwanesischen Herstellern über konkrete Einsatzmöglichkeiten ihrer Produkte und mögliche Kooperationen zu sprechen.Dr. Klement Ruey-Sheng Gu, Repräsentant Taiwans in Deutschland und Leiter der Taipeh-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, erklärte: "Deutschland und Taiwan verbindet eine langjährige und enge Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und Innovation. Gerade im Gesundheitswesen bieten sich große Chancen, diese Partnerschaft weiter auszubauen."Während der gesamten Messelaufzeit können Besucherinnen und Besucher zudem an zwei Mitmachaktionen im Pavillon teilnehmen und bei erfolgreicher Teilnahme kleine Geschenke erhalten. Ergänzend finden zweimal täglich Produktvorführungen statt, bei denen die vorgestellten Technologien näher kennengelernt werden können.Der Taiwan-Excellence-Pavillon ist während der gesamten MEDICA 2026 vom 16. bis 19. November auf dem Düsseldorfer Messegelände in Halle 16, Stand B23, geöffnet.Pressekontakt:The Hoffman AgencyEnno Hennrichs: +49 179 945 47 75 / ehennrichs@hoffman.comBowen Hung: +886 966 690 428 / bhung@hoffman.comFlore Rautureau: +33 6 77 05 15 43 / frautureau@hoffman.comOriginal-Content von: Taiwan Excellence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80362/6393862