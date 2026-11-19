Düsseldorf (ots) -Die MEDICA in Düsseldorf zählt zu den weltweit führenden Veranstaltungen für Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft und ist zugleich auch ein zentraler Treffpunkt für internationale Health-Start-ups. Gut 500 junge Unternehmen präsentierten vom 16. bis 19. November ihre Innovationen und trafen auf Investoren, Industriepartner und Entscheiderpublikum aus der Gesundheitsversorgung. Ein Höhepunkt des Messeprogramms war die 15. MEDICA START-UP COMPETITION: Den ersten Platz sicherte sich Exalt aus Österreich mit einer Diagnostikplattform zur Unterstützung individuell abgestimmter Krebstherapien.Das internationale Pitch-Finale fand am 17. November erstmals auf der neuen MEDICA MAIN STAGE in Halle 12 statt. Mehr als 300 Start-ups hatten ihre Lösungen für den Wettbewerb eingereicht. Bei der Bewertung durch die Fachjury zählten neben dem Innovationsgrad auch die Markteintrittsstrategie, das wirtschaftliche Potenzial und die Nachhaltigkeit der vorgestellten Entwicklungen.Das Siegerteam von Exalt hat eine funktionelle Diagnostikplattform entwickelt, die untersucht, wie lebende Tumorzellen eines Patienten auf unterschiedliche Krebsmedikamente reagieren. Nach Unternehmensangaben können mehr als 100 Wirkstoffe getestet und innerhalb von drei Tagen nach Eingang der Probe ausgewertet werden. Ziel ist es, die ärztliche Auswahl einer individuell abgestimmten Krebstherapie zu unterstützen.Den zweiten Platz belegte Paracly aus Deutschland mit einer KI-Plattform, die Medizinprodukteherstellern hilft, Cybersicherheitslücken zu bewerten und nach ihrer Bedeutung zu priorisieren. Das Unternehmen gewann außerdem die Publikumsabstimmung. Auf Rang drei folgte Percisio aus Frankreich mit einem tragbaren Navigationssystem für bildgestützte Eingriffe. Es stellt anatomische Strukturen als dreidimensionale Überlagerung dar und soll damit die Orientierung bei interventionellen Verfahren unterstützen.Start-ups mit Investoren, Industrie und Versorgung vernetzen"Start-ups bringen Geschwindigkeit, neue Technologien und neue Perspektiven in die Gesundheitswirtschaft. Entscheidend ist aber, dass aus einer guten Idee eine Lösung wird, die sich finanzieren, skalieren und in der Versorgung einsetzen lässt. Genau dafür bringen wir Gründerinnen und Gründer mit Investoren, Industrie, klinischen Anwendern und internationalen Partnern zusammen. Dass das Finale unserer START-UP COMPETITION erstmals auf der MAIN STAGE stattfindet, ist ein bewusstes Signal: Innovation gehört ins Zentrum der MEDICA", erklärte Carmen Berger, Director MEDICA & COMPAMED der Messe Düsseldorf, bereits im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung.Gut 100 internationale Start-ups präsentierten sich im MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/de/Programm/Specials/MEDICA_START-UP_PARK_1) in Halle 17. Die neue MEDICA START-UP STAGE ergänzte das Angebot um Pitch & Connect Sessions sowie Wissen zu Finanzierung, klinischer Validierung, Zertifizierung und Wachstum.Ein weiterer Wettbewerb zeichnete Lösungen für die vernetzte Gesundheitsversorgung aus: Beim 18. Healthcare Innovation World Cup, dessen Finale am 16. November im MEDICA INNOVATION FORUM stattfand, gewann '.lumen' (DotLumen) aus Rumänien. Das Unternehmen entwickelte eine KI-gestützte Brille, die blinde Menschen bei der selbstständigen Orientierung und Navigation unterstützt. Das Team entschied auch die Publikumsabstimmung für sich.Auf Platz zwei folgte ROPHAI aus den USA mit einem robotischen System für automatisierte Blutentnahmen, das KI und Ultraschall nutzt. Den dritten Platz belegte Allow Motion aus Belgien mit KI-gestützten Handprothesen, die beabsichtigte Bewegungen erkennen sollen.Alle Informationen zur MEDICA: https://www.medica.de.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICAMartin Koch/ Luisa Harnau/ Apostolos HatzigiannidisTel. +49(0)211-4560-444/ -539/ -544E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118749/6393860