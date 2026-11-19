Freiburg/Kyjiw (ots) -Mehr als 2,6 Millionen ukrainische Kinder leben als Flüchtlinge oder Binnenvertriebene fern ihrer Heimat - Caritas international warnt zum Weltkindertag vor den langfristigen Folgen des Krieges für Bildung, psychische Gesundheit und Zukunftschancen einer ganzen GenerationMehr als 2,6 Millionen ukrainische Kinder leben als Flüchtlinge oder Binnenvertriebene fern ihrer Heimat. Für viele von ihnen ist der Krieg kein Ausnahmezustand mehr, sondern prägt seit Jahren den Alltag. Luftalarm unterbricht den Unterricht, Familien werden getrennt, soziale Beziehungen brechen ab. Zum Weltkindertag macht Caritas international auf die dramatischen Folgen des russischen Angriffskrieges für Millionen Kinder aufmerksam. Viele wachsen in Unsicherheit auf, verpassen wichtige Bildungsjahre und erleben eine Kindheit, die von Angst statt von Geborgenheit geprägt ist."Kinder verlieren im Krieg mehr als nur ihr Zuhause", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international. "Wenn Unterricht ausfällt, Freundschaften zerbrechen und Angst zum Alltag wird, geht es um mehr als eine vorübergehende Krise. Krieg kann die Entwicklung von Kindern dauerhaft prägen. Viele Betroffene kämpfen noch Jahre später mit Lernrückständen, psychischen Belastungen und eingeschränkten Zukunftsperspektiven. Deshalb entscheidet sich die Zukunft der Ukraine auch daran, ob ihre Kinder heute Schutz, Bildung und Unterstützung erhalten."Um diesen Folgen entgegenzuwirken, betreibt die Caritas Ukraine landesweit 53 Schutz- und Spielräume für Kinder und Jugendliche. Dort erhalten sie psychosoziale Unterstützung sowie sichere Orte zum Lernen, Spielen und Austauschen. Mobile Teams erreichen zudem Familien in abgelegenen Gemeinden und frontnahen Gebieten. Allein im Jahr 2025 unterstützte die Caritas Ukraine 26.826 Kinder und Jugendliche, 3.857 Eltern und Betreuungspersonen sowie 2.510 Lehrkräfte."Kinder leiden unter chronischem Stress, Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit. Gleichzeitig fehlen ihnen wichtige soziale Erfahrungen mit Gleichaltrigen", sagt Sorjana Lukawezka, Leiterin des Kinder- und Jugendprogramms der Caritas Ukraine. "Unsere Schutz- und Spielräume geben ihnen die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Freundschaften zu schließen, Lernrückstände aufzuholen und trotz des Krieges wieder Vertrauen in die eigene Zukunft zu entwickeln."Caritas international appelliert zum Weltkindertag am 20. November an die internationale Gemeinschaft, Hilfen für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten langfristig zu finanzieren. "Nothilfe endet nicht mit der Versorgung von Lebensmitteln oder Unterkünften", betont Müller. "Kinder brauchen Schutz, Bildung und psychosoziale Begleitung, damit aus den Wunden des Krieges keine lebenslangen Narben werden. Die Zukunft der Ukraine entscheidet sich auch daran, welche Chancen ihre Kinder heute erhalten."Deutscher Caritasverband e.V.IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6393858