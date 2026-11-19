HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Hugo Boss von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Absicherungsgeschäfte im Kontext der Übernahme durch Frasers hielten den Kurs auf kurze Sicht an der Marke von 38 Euro, schrieb Christoph Dolleschal am Donnerstag. Ab Mitte 2027 dürfte die Unterstützung durch Aktienoptionen schwinden und der Kurs dürfte sich seinem Kursziel von 35 Euro annähern. Auch eine Dividendenaktie werde Hugo Boss wohl in den kommenden Jahren nicht werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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