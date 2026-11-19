Wiesbaden (ots) -Reservierbare, leicht nutzbare Lademöglichkeiten mit günstigem Strom für E-Lkw, verteilt über das ganze Bundesgebiet - das ist für den Umstieg auf E-Mobilität in der Logistik eine wichtige Voraussetzung. Hier hat die KRAVAG eine neue Lösung entwickelt: Über eine digitale Sharing-Plattform bringt "KRAVAG Truck Charging" Logistikunternehmen mit eigenen Ladepunkten im Depot und Speditionen mit Ladebedarf zusammen. Dieser Ansatz wurde jetzt mit dem Eco Performance Award 2026 ausgezeichnet.Wie bringt man Angebot und Nachfrage bei Lademöglichkeiten für E-Lkw zusammen? Dafür hat der Logistikversicherer KRAVAG eine digitale Lösung entwickelt: Unternehmen können Ladesäulen auf ihren Betriebshöfen außerhalb ihrer eigenen Nutzungszeiten anderen Speditionen zugänglich machen. Das ermöglicht es Disponenten und Fahrern anderer Speditionen, Ladestopps entlang ihrer Transportrouten besser zu planen. Gleichzeitig werden die Ladesäulen auf den Betriebshöfen besser ausgelastet.Der Zugang zu der Sharing-Plattform "KRAVAG Truck Charging" ist denkbar leicht: Per App sehen registrierte Nutzer verfügbare Ladepunkte und können sie vorab reservieren. Auch der Zugang auf die Betriebshöfe der Betreiber, die Steuerung der Ladesäulen und die Abrechnung der Stromkosten laufen digital über die App. Die Ladevorgänge externer Nutzer sind bei der KRAVAG versichert. "Wir wollen Unternehmen nicht nur absichern, sondern sie auch bei konkreten Veränderungen unterstützen", erklärt KRAVAG-Vorstand Jan Dirk Dallmer. "Mit KRAVAG Truck Charging unterstützen wir die Antriebswende im Straßengüterverkehr und die Dekarbonisierung der Logistik."Dieses Konzept hat die Jury des Eco Performance Award jetzt mit Platz eins in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. Der Preis würdigt Unternehmen, die ökologische, ökonomische und soziale Ziele verbinden. Getragen wird er von führenden Branchenverbänden aus Deutschland und der Schweiz. Die Schwerpunkte 2026 sind Zero-Emission-Lösungen sowie Energiesouveränität und Resilienz.Pressekontakt:Christina OrgnonKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-2930E-Mail: christina.orgnon@ruv.deOriginal-Content von: KRAVAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136864/6393876