Gütersloh / Istanbul (ots) -- Dienstleistungstochter Arvato übernimmt das türkische Logistikunternehmen Ekol Logistics- Weiterer Schritt der globalen Wachstumsstrategie von Bertelsmann- Kaufpreis im mittleren dreistelligen Millionenbereich- Größte Investition in der Geschichte von Arvato- Führende Position im stark wachsenden türkischen Logistikmarkt- Umsatz von Arvato in der Türkei steigt auf 460 Mio. EuroBertelsmann baut sein internationales Dienstleistungsgeschäft aus: Das Bertelsmann-Unternehmen Arvato übernimmt Ekol Logistics, eines der führenden türkischen Logistikunternehmen, und stärkt damit seine Position in einem der dynamischsten Logistikmärkte der EMEA-Region. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.Mit der Übernahme schafft Arvato einen der führenden Anbieter für Kontraktlogistik in der Türkei. Ekol Logistics ist mit seinen rund 4.500 Mitarbeitenden insbesondere in den Bereichen Fashion, Consumer Electronics, FMCG, Healthcare/Pharma und Automotive tätig. Arvato ist seit 2005 in der Türkei und hat sein Geschäft dort in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Zusammen mit Ekol wird Arvato in der Türkei einen Jahresumsatz von 460 Mio. Euro erzielen, wodurch die Türkei zu einem der fünf größten Märkte für Arvato wird.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die Übernahme von Ekol Logistics ist ein wichtiger Schritt für Bertelsmann und die größte Investition in der Geschichte von Arvato. Arvato hat sich unter der Führung von Frank Schirrmeister zu einem der erfolgreichsten Geschäfte von Bertelsmann entwickelt. So hat Arvato seinen Umsatz in den vergangenen zehn Jahren von rund 1,5 Milliarden Euro auf rund 3,3 Milliarden Euro gesteigert. Mit der Übernahme von Ekol Logistics beschleunigen wir das Wachstum weiter und stärken unsere Position in einem attraktiven Markt."Rabe weiter: "Die Übernahme von Ekol Logistics fügt sich nahtlos in die regionale Expansion von Bertelsmann und die Boost-Strategie ein. Europa bleibt dabei unser Heimatmarkt. Die USA haben wir mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Euro zum größten und profitabelsten Markt für Bertelsmann entwickelt. Und auch in anderen Wachstumsregionen bauen wir unsere Präsenz deutlich aus: In Brasilien mit Schwerpunkt Bildung durch den geplanten Zusammenschluss von Afya und YDUQS mit 1,6 Milliarden Euro Umsatz und in der Türkei mit dem geplanten Kauf von Ekol Logistics und 460 Millionen Euro Umsatz. In China und Indien haben wir über Bertelsmann Asia und Bertelsmann India Investments seit 2008 insgesamt 1,6 Milliarden Euro in wachstumsstarke Unternehmen investiert, so zum Beispiel in den E-Commerce Dienstleister Shiprocket, der vor zwei Monaten ein erfolgreiches Börsendebut hingelegt hat."Frank Schirrmeister, CEO von Arvato, sagt: "Wir haben in der Türkei in den vergangenen 20 Jahren ein sehr erfolgreiches und schnell wachsendes Logistikgeschäft aufgebaut. Ekol Logistics ist eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Geschäfts. Das Unternehmen verfügt über große operative Stärke, ein landesweites Logistiknetzwerk, eine ausgeprägte Automatisierungskompetenz und langjährige Beziehungen zu führenden Kunden. Gemeinsam wollen wir das Wachstum beschleunigen und unseren internationalen Kunden künftig ein noch breiteres Angebot in der Türkei machen."Das Wachstum in der Türkei wurde bislang vor allem organisch erzielt, insbesondere in den Geschäftsfeldern Fashion, Beauty und Consumer Electronics und den kontinuierlichen Ausbau der Lagerkapazitäten. Mit Ekol Logistics erreicht Arvato nun eine neue Größenordnung im türkischen Markt und erweitert seine Präsenz von Istanbul auf ein landesweites Netzwerk. Gemeinsam mit dem Gründer von Ekol, Ahmet Musul, und dem erfahrenen Managementteam um Umur Özkal und Rasim Kartal soll weiter investiert und das Wachstumspotenzial der gemeinsamen Geschäfte erschlossen werden.Ekol Logistics wurde 1990 von Ahmet Musul gegründet und hat sich zu einem bedeutenden türkischen Logistikdienstleister entwickelt. Ekol konzentriert sich auf Kontraktlogistik mit Omnichannel-Fulfillment sowie nationale Distributionsleistungen.Ahmet Musul, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Ekol Logistics, erklärt: "Ekol Logistics hat in der Türkei ein starkes Kontraktlogistikgeschäft mit fundierter Branchenexpertise, einem umfassenden operativen Netzwerk und einem klaren Fokus auf Technologie und Automatisierung aufgebaut. Arvato bringt eine internationale Plattform und den Anspruch mit, das Geschäft weiter auszubauen. Zusammen bilden diese Stärken eine solide Grundlage, um Kunden ein breiteres Leistungsspektrum, größere Skalierbarkeit und neue Wachstumschancen zu bieten. Ich bin zuversichtlich, dass die Transaktion nach ihrem Abschluss langfristigen Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeitenden schaffen wird."Über Ekol LogisticsEkol Logistics wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Kontraktlogistik in der Türkei und bietet unter anderem Omnichannel-Fulfillment und nationale Distributionsleistungen an. Ekol verfügt über ein landesweites Netzwerk und umfassende Kompetenzen in der Automatisierung von Logistikprozessen. Das Unternehmen betreut führende Kunden aus den Bereichen Fashion, Consumer Electronics, FMCG, Healthcare/Pharma und Automotive und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeitende.Über ArvatoArvato ist ein globaler 3PL-Dienstleister mit Fokus auf Supply-Chain-Management und E-Commerce. Internationale Unternehmen verlassen sich auf Arvato, wenn es darum geht, ihre Supply-Chain-Strategien im operativen Betrieb umzusetzen - durch schnelle, präzise und zuverlässige Logistikprozesse. In den Branchen Consumer Products, Tech, Data Center, Healthcare, Automotive und Publishing betreibt Arvato komplexe Distributions- und Fulfillment-Netzwerke, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind. An mehr als 100 Standorten weltweit verbinden über 20.000 Mitarbeitende moderne Technologien, datenbasierte Prozesse und operative Expertise, um resiliente Performance sicherzustellen und flexibel auf sich verändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.www.arvato.comÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6393874