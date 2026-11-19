Schönefeld (ots) -Nach jahrelangem Warten ist heute mit Grand Theft Auto VI (GTA 6) eines der meist erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre erschienen. Bereits im Vorfeld des Releases wurde viel darüber spekuliert, wie viele Beschäftigte sich für den Start des Videospiels freinehmen würden. Eine tagesaktuelle Auswertung von Timebutler, einer etablierten All-in-One-Lösung für Zeiterfassung, Urlaubsplanung und Abwesenheitsmanagement, zeigt nun anhand umfangreicher Urlaubsdaten aus deutschen Unternehmen, wie deutlich sich der Release in den Urlaubskalendern bemerkbar macht.Demnach sind am heutigen Release-Tag 17 Prozent mehr Beschäftigte im Urlaub als am Donnerstag der Vorwoche. Während die Urlaubszahlen an den Tagen vor dem Release nur um rund vier Prozent über denen der Vorwoche lagen, zeigt auch der Vorjahresvergleich, wie außergewöhnlich der heutige Anstieg ist: Im Jahr 2025 lag das Plus am vergleichbaren Donnerstag bei lediglich einem Prozent.Vor allem junge Männer nehmen sich heute freiBesonders ausgeprägt ist der Anstieg bei Männern zwischen 16 und 29 Jahren. In dieser Altersgruppe sind am Release-Tag 54 Prozent mehr Beschäftigte im Urlaub als in der Vorwoche. Der Anteil der jungen Männer im Urlaub ist von 4,6 auf 7,1 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass heute etwa jeder 14. junge Mann in den ausgewerteten Unternehmen Urlaub hat. Eine Woche zuvor war es nur jeder 21. Bei gleichaltrigen Frauen fällt der Zuwachs mit acht Prozent hingegen deutlich geringer aus.Bemerkenswert ist zudem: Obwohl Männer zwischen 16 und 29 Jahren nur rund 13 Prozent der Beschäftigten mit bekanntem Alter ausmachen, entfallen auf sie rund 40 Prozent des Anstiegs der Urlaubszahlen am heutigen Release-Tag gegenüber dem Donnerstag der Vorwoche. Am vergleichbaren Donnerstag des Vorjahres blieb die Zahl der jungen Männer im Urlaub hingegen nahezu unverändert.Ein verlängertes Wochenende zum Zocken?Auch für den morgigen Freitag verzeichnen die Urlaubskalender ein deutliches Plus: 17 Prozent mehr Beschäftigte haben für diesen Tag Urlaub eingetragen als am Freitag der Vorwoche. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag das Plus bei lediglich vier Prozent. Bei Männern zwischen 16 und 29 Jahren liegt der Zuwachs am Freitag sogar bei 60 Prozent, während im Vorjahr keine nennenswerte Veränderung zu verzeichnen war. Auch die Zahl der Beschäftigten, die sich sowohl Donnerstag als auch Freitag freinehmen, ist gegenüber der Vorwoche um rund 19 Prozent gestiegen. Neben Urlaubstagen nutzen Beschäftigte auch ihre Arbeitszeitkonten: Am heutigen Release-Tag bauen 16 Prozent mehr Beschäftigte Überstunden ab als am Donnerstag der Vorwoche. Ob die Beschäftigten tatsächlich wegen GTA 6 Urlaub nehmen, lässt sich anhand der Daten nicht nachweisen. Die Ergebnisse legen jedoch einen Zusammenhang mit dem Release des Videospiels nahe."Besonders auffällig ist, wie stark sich der Anstieg der Urlaubszahlen auf einzelne Altersgruppen und zwei konkrete Tage konzentriert. Die Auswertung verdeutlicht, welchen Einfluss auch gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse auf die Urlaubsplanung von Beschäftigten und damit indirekt auf die Personalplanung haben können. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, frühzeitig einen Überblick über die geplanten Abwesenheiten zu haben", sagt Zoltan Bettenbuk, CEO von Timebutler.Zur MethodikFür die Auswertung hat Timebutler die aggregierten Urlaubsdaten von rund 156.000 Beschäftigten in rund 4.900 Unternehmen in Deutschland analysiert, die ihre Abwesenheiten mit Timebutler organisieren (Kunden mit kostenpflichtigem Abo). Verglichen wurden die in den Urlaubskalendern erfassten Abwesenheiten am Release-Tag von GTA 6 (Donnerstag, 19. November 2026) mit dem Donnerstag der Vorwoche sowie denselben Wochentagen im Vorjahr,jeweils auf Basis des Buchungsstands zu vergleichbaren Zeitpunkten. Unternehmen mit Buß- und Bettag als Feiertag wurden ausgeschlossen, um Brückentagseffekte zu vermeiden. Die Daten stammen überwiegend aus kleinen und mittleren Unternehmen und sind damit nicht repräsentativ. Stand der Datenauswertung: 19. November 2026, 08:15 Uhr.Über Timebutler GmbHTimebutler ist eine etablierte All-in-One-Lösung für digitale Zeiterfassung, Urlaubsplanung und Abwesenheitsmanagement. Die Mission des Unternehmens ist es, Organisationen jeder Größe dabei zu unterstützen, Arbeitszeiten und Abwesenheiten einfach, flexibel und gesetzeskonform zu verwalten - ohne unnötige Komplexität und administrativen Aufwand. Timebutler setzt dabei auf ein All-inclusive-Flatrate-Modell: Alle Funktionen sind im jeweiligen Tarif enthalten und müssen nicht einzeln hinzugebucht werden. Die Software ist DSGVO-konform, wird in Rechenzentren in Frankfurt am Main betrieben und lässt sich an unterschiedliche Unternehmensstrukturen und Arbeitszeitmodelle anpassen.Timebutler ist seit über 22 Jahren am Markt und wurde seitdem von mehr als 10.000 Unternehmen und über 350.000 Mitarbeitenden genutzt. Zu den Kunden zählen unter anderem Duden (Institute für Lerntherapie), die Deutsche Umweltstiftung und Social Matching. Die Timebutler GmbH hat ihren Sitz in Schönefeld bei Berlin und gehört seit 2024 zur saas.group. timebutler.dePressekontakt:Timebutler GmbHJulija KrahnRathausgasse 112529 SchönefeldE-Mail: presse@timebutler.deOriginal-Content von: Timebutler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183960/6393871