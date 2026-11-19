Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Myanmar in einem wegweisenden Urteil für einen Völkermord an den Rohingya verantwortlich gemacht. Die Handlungen Myanmars gegen die Rohingya im Jahr 2017 hätten die Absicht gezeigt, einen erheblichen Teil der muslimischen Minderheit zu zerstören.



Der vorsitzende Richter erklärte, dass die militärischen Aktionen Myanmars die rechtliche Schwelle für Völkermord erfüllten. Die Art der Handlungen und Methoden Myanmars seien "charakteristisch für die Absicht, einen wesentlichen Teil der Gruppe zu vernichten".



Die Entscheidung könnten weitreichende Auswirkungen auf die Rechenschaftspflicht und den Schutz von Minderheitengemeinschaften im Rahmen des internationalen Rechts haben. Die Entscheidung des IGH könnte auch die internationale Gemeinschaft dazu veranlassen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verantwortlichen mit Sanktionen zu belegen.





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