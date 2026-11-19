Mit dem neuen Abbove-MCP-Konnektor können Berater ihre KI-Tools jetzt sicher mit den Vermögensdaten ihrer Kunden verknüpfen, die bei Abbove gespeichert sind.

Abbove, die europäische Vermögensplanungsplattform, die von mehr als 1.450 Beratern genutzt wird, die über 40.000 Familien in ganz Europa betreuen, brachte heute ihren MCP-Konnektor auf den Markt. Dank des offenen Model Context Protocol können Berater eine vollständige Vermögensübersicht ihrer Kunden in den von ihrem Institut ausgewählten KI-Tools wie Claude, ChatGPT, Mistral oder Copilot im Rahmen ihrer Zugriffsrechte auswerten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117757784/de/

One question, your whole client book: your AI tool reads Abbove and shows which clients have cash coming free in the next 12 months, with dates and amounts.

Die Daten machen den Unterschied. KI-Tools sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren. Abbove baut auf seiner Fähigkeit auf, die Vermögensdaten jeder Familie vollständig und strukturiert abzubilden. Das gemeinsam von Beratern und ihren Kundenfamilien entwickelte System erfasst das, was eine reine Aggregation allein nicht leisten kann: Ziele, Lebensereignisse, Schenkungen und ein umfassendes Bild der Familie und ihres Vermögens. Es bildet die grundlegende Datenschicht, die LLMs benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Mit dem Konnektor können Berater:

Die Datenerfassung transformieren: Aus Besprechungsnotizen und Vermögensunterlagen eine vollständige Vermögensübersicht erstellen, die der Berater prüfen und importieren kann. Was früher Tage dauerte, ist nun in weniger als einer Stunde erledigt.

Kundenbesprechungen innerhalb weniger Augenblicke vorbereiten: Agenda, Gesprächsleitfaden, wesentliche Risiken und Chancen.

Das gesamte Portfolio in natürlicher Sprache abfragen, um die Bedürfnisse jedes Kunden und Beratungsmöglichkeiten zu ermitteln.

"Ein LLM ohne qualitativ hochwertige Daten ist wie ein mit minderwertigem Kraftstoff betriebener Formel-1-Wagen", so Guillaume Desclée, CEO von Abbove. "Indem wir einen kooperativen, ganzheitlichen Ansatz der Vermögensverwaltung in den Mittelpunkt der Beziehung zwischen Kunde und Berater stellen, beziehen wir Familien in die gemeinsame Erstellung einer einheitlichen, vollständigen und dokumentierten Übersicht über ihr Vermögen mit ein. Dies ist die wesentliche Voraussetzung, um eine hochwertige Informationsbasis aufzubauen und KI in die Vermögensberatung zu integrieren."

Der Konnektor ist ab heute verfügbar und wird pro Organisation aktiviert.

Über Abbove

Abbove wurde 2017 in Brüssel gegründet und ist eine europäische White-Label-Plattform zur Vermögensplanung für Privatbanken, Vermögensverwalter und Family Offices. Mehr als 1.450 Berater nutzen sie, um über 40.000 Familien zu betreuen, die insgesamt mehr als 200.000 Personen umfassen. www.abbove.com

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+32 2 669 71 71

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