Darmstadt (ots) -Bereits zum zweiten Mal wurden die Weiterbildungsangebote der REFA AG in der Kategorie Prozess- und Projektmanagement mit dem Deutschen Bildungs-Award ausgezeichnet und zählen nach 2023/2024 auch dieses Jahr zu den drei Bestplatzierten. Die Auszeichnung wird zum fünften Mal vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv verliehen und prämiert Bildungsanbieter in Deutschland, die von Verbrauchern in verschiedenen Kategorien besonders positiv bewertet werden.Mehr als 28.000 Kundenmeinungen haben entschiedenUm die Preisträger zu ermitteln, wurde von Mai bis Juli 2026 eine bevölkerungsrepräsentative Konsumentenbefragung mit 28.360 Teilnehmern über ein Online-Panel durchgeführt, bei der die Kunden ihre Bewertung zu Qualität, Vielfalt, Nutzen sowie Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anbieter abgegeben haben. Außerdem wurden sie gefragt, wie zufrieden sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, dem Angebot und dem Kundenservice sind und ob sie das Unternehmen persönlich weiterempfehlen würden. Insgesamt wurden 392 Unternehmen aus 49 Kategorien bewertet und bis zu drei Unternehmen pro Kategorie erhielten eine Auszeichnung.Emanuel Tsige und Torsten Klanitz, Vorstände der REFA AG, sehen den Preis als Ansporn, die Qualität der REFA-Weiterbildungen stetig weiterzuentwickeln. "Es erfüllt uns mit Stolz, diese Auszeichnung wieder entgegennehmen zu dürfen, und wir danken allen Teilnehmern für ihr Vertrauen und die positive Bewertung unserer REFA-Seminare. Zudem möchten wir der gesamten REFA-Organisation unseren Dank aussprechen, besonders unseren Produktentwicklern und REFA-Trainern, die es möglich machen, Seminare in solch hochwertiger Qualität anzubieten. Wir sind hochmotiviert, diesen Qualitätsanspruch auch künftig zu erfüllen und unser Angebot auf die aktuellen Anforderungen der Betriebe auszurichten", so Torsten Klanitz.Reibungslose Prozesse - seit jeher die BasisUnternehmen im Bereich Prozess- und Projektmanagement fit zu machen, gehört seit Jahrzehnten zum Kerngeschäft von REFA. Emanuel Tsige betont, wie wichtig dies gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz ist: "Reibungslose Abläufe sind die Grundlage, um neue Technologien wie KI einzuführen. Um damit erfolgreich zu sein, ist es wichtig, Prozessstrukturen zunächst zu bereinigen und zu optimieren. Erst dann kann die KI ihr volles Potenzial entfalten und als wahrer Helfer agieren."Die Auszeichnung ist für REFA ein klares Zeichen, dass das Seminarangebot den Nerv der Zeit trifft und mit passenden Methoden auf die Herausforderungen der Arbeitswelt reagiert. Die richtigen Schwerpunkte zu setzen und die Weiterbildungen weiterhin auf die Bedürfnisse der Unternehmen und Beschäftigten auszurichten, bleibt auch künftig das zentrale Ziel von REFA.Weitere Informationen zur REFA-Auszeichnung "Deutscher Bildungs-Award 2026/2027" finden Sie hier: https://refa.de/bildungsaward-refa-agPressekontakt:REFA AGKatrin PottierWittichstraße 264295 DarmstadtFon 06151 8801-170katrin.pottier@refa.dewww.refa.deOriginal-Content von: REFA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122135/6393905