HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold" belassen. Ein Zusammenschluss der beiden Konkurrenten GLS und dpd wäre auf kurze Sicht kein Risiko für DHL, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag. Zunächst müsse die Kommission der Europäischen Union dem Deal zustimmen, darauf würde eine dreijährige Integrationsphase folgen. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Fusion aus der Schwäche heraus. Der vereinte Frachtvolumenanteil von GLS und dpd sei von geschätzt 25 Prozent im Jahr 2014 auf zuletzt 19 Prozent gesunken./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:45 / CET

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ISIN: DE0005552004





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