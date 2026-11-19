Nach mehreren schwächeren Handelstagen verzeichnen die Terminkontrakte auf den S&P 500 (US500) eine spürbare Gegenbewegung und legen um mehr als 1 - zu. Geprägt wird das Handelsgeschehen an der Wall Street heute vor allem vom mit Spannung erwarteten Börsendebüt des KI-Schwergewichts Anthropic (ANT.US), während gleichzeitig der morgen anstehende monatliche Optionsverfallstag (OpEx) für umfangreiche Umschichtungen an den Termin- und Optionsmärkten sorgen könnte. Noch dynamischer als der breite Markt präsentiert sich derzeit der technologielastige Nasdaq 100, dessen Futures um knapp 1,8 - zulegen und damit einen Teil ihrer deutlichen Underperformance der vergangenen Monate aufholen. Im Hintergrund zeigen aktuelle Bewertungs- und Positionierungsdaten eine bemerkenswerte Diskrepanz: Während Hedgefonds ihren Verschuldungsgrad auf ein Dekadentief gesenkt haben und defensive Sektoren so stark gegenüber Technologiewerten abschneiden wie seit 2002 nicht mehr, sind die Bewertungsmultiplikatoren in beiden Leitindizes auf mehrjährige Tiefststände gefallen.

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