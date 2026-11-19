Gap Up vor Börsenstart!

Analysehaus IDC: Crowdstrike (CRWD) ist führender Anbieter bei Augmented Identity Security Solutions!

Crowdstrike (CRWD) - ISIN US45258J1025

Rückblick

Zahlreiche bullische Elemente lassen sich im aktuellen Chartbild der Crowdstrike-Aktie entdecken. Zu nennen wären hier ein sauberer Aufwärtstrend, ein Halbjahresplus von rund 43 Prozent und die vorbörsliche Notierung über der bisherigen Widerstandslinie bei 240 USD, die sich nun als Unterstützung anbietet. Hinzu kommt noch das gerade vollendete Golden Cross der letzten Tage, das dem Wertpapier zusätzliches Momentum verleihen könnte.

Crowdstrike-Aktie: Chart vom 18.11.2026, Kürzel: CRWD, Kurs: 240.18 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wie in der Grafik angedeutet, sollten Trader auf Kurse nahe der Ausbruchsline warten, um deann mit dem nächsten Bounce einzusteigen. Als nächstes Kursziel käme zunächst das Zwischenhoch um 260 bis 270 USD infrage. Bei anhaltendem Kaufinteresse wäre anschließend auch ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch bei rund 287 USD denkbar. Die wiedergewonnene Dynamik und die Stabilisierung oberhalb der gleitenden Durchschnitte sprechen für dieses Szenario.

Mögliches bärisches Szenario

Die untere gelbe Linie ermöglicht eine enge Risikospanne für einen Log Trade. Aggressive Trade könnten hier den Stop Loss platzieren und somit ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Wer der Crowdstrike-Aktie mehr Spielraum geben möchte, könnte seine Absicherung unter dden letzten Tiefs bei 213 USD setzen.

Meinung

Das US-amerikanische Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike entwickelt cloudbasierte Sicherheitslösungen zum Schutz von Unternehmen vor Cyberangriffen, Datenverlust und Identitätsdiebstahl. Das zentrale Produkt ist die Falcon-Plattform, die unter anderem Endgeräte, Cloud-Infrastrukturen und digitale Identitäten absichert. Im November 2026 konnte CrowdStrike mehrere strategische Fortschritte vermelden: Das Analysehaus IDC zeichnete das Unternehmen als führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity Security Solutions aus. Zudem vereinbarte CrowdStrike die Übernahmen der KI-Spezialisten Fiddler AI und Dreadnode. Die kolportierten Kaufpreise liegen bei rund 400 Millionen USD beziehungsweise 95 Millionen USD, wurden vom Unternehmen allerdings nicht offiziell bestätigt. Besonders interessant ist die Erweiterung der Falcon-Plattform um den sogenannten AI Kill Switch. Die Funktion Falcon Guardian kann außer Kontrolle geratene KI-Agenten stoppen, deren Neustart verhindern und ihnen den Netzwerkzugang entziehen. Damit reagiert CrowdStrike auf ein wachsendes Sicherheitsrisiko, denn autonom agierende KI-Agenten können zunehmend eigenständig auf Unternehmensdaten und IT-Systeme zugreifen. Einen weiteren strategischen Schritt machte CrowdStrike mit dem Start seiner souveränen Falcon-Cloud in Saudi-Arabien. Sicherheitsdaten, Kundeninformationen und die Verwaltungsinfrastruktur werden dabei lokal gehostet. Das ist insbesondere für Unternehmen und Behörden interessant, die strenge Anforderungen an die Datenhaltung und digitale Souveränität erfüllen müssen. Insgesamt stärkt CrowdStrike damit seine Position in drei wichtigen Zukunftsfeldern: Identitätsschutz, KI-Sicherheit und regionale Cloud-Infrastruktur. Die Übernahmen könnten das technologische Angebot zusätzlich erweitern und die Marktposition im Bereich der KI-gestützten Cybersicherheit festigen. Damit bestehen beste Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rallye.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 258.03 Mrd. USD

Meine Meinung zu Crowdstrike ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/crowdstrike-aktie-saudi-wuestendeal/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.