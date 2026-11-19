Die Volkswagen-Aktie ging gestern mit rund 65 € aus dem Handel. Das ist der tiefste Stand seit März 2010. Wenn man den Worten von VW-Chef Blume glauben darf, dann wird bald alles besser - viel besser. Ist dieser Mann von seinen Visionen völlig benebelt oder hat er möglicherweise doch Recht? Dann wäre die VW-Aktie ein fantastisches Turnaround-Investment. Ist sie es wirklich? Ziel: Neuer Rekordabsatz Bevor ich meine Antwort auf die eingangs gestellte ...

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