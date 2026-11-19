Der Start von "Grand Theft Auto VI" markiert den größten Launch der Spielebranche: Seit Mitternacht ist der Titel in Deutschland für Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar, und schon vor dem offiziellen Verkaufsstart am Donnerstag kamen laut Marktforschern allein über Vorbestellungen mehr als eine Milliarde US-Dollar zusammen. Was bedeutet dieser Rekordstart für Anleger, die auf die Videospielbranche setzen? Eine Milliarde für ein Spiel Branchenexperten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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