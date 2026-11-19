INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat für Freitag in zahlreichen Firmen Bayerns zu Warnstreiks aufgerufen. Der Schwerpunkt liegt auf Autoherstellern und Zulieferern, wie die Gewerkschaft mitteilt. Betroffen sind unter anderem das Audi-Werk in Ingolstadt und die BMW -Werke München, Dingolfing und Landshut. Beim Münchner Autobauer soll auch die größte Streikkundgebung stattfinden.



Den Anfang der auf 24 Stunden befristeten Warnstreiks ist schon am Donnerstagabend: Ab 22 Uhr starten die Beschäftigten des Autozulieferers Benteler in Schwandorf und des Maschinenbauers Bosch Rexroth in Elchingen. Bei BMW in München geht es kurz vor Mitternacht los.

Weitere 24-Stunden-Warnstreiks sind unter anderem für Linde in Schalchen, ZF in Passau und Schweinfurt, Bosch in Nürnberg und Bamberg und SKF in Schweinfurt angekündigt.

Auch mehrere kürzere Warnstreiks



Kürzere Warnstreiks plant die IG Metall bei Grob in Mindelheim, Innomotics in Maroldsweisach, Schaeffler in Hirschaid, Valeo in Ebern, Albea in Scheßlitz und Waasner in Forchheim.

Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern in der aktuellen Tarifrunde vor, ihr Angebot von einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Bei 1,3 Prozent müssten die Beschäftigten reale Verluste einstecken, argumentiert die Gewerkschaft. Sie kritisiert zudem, dass auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien vom Tisch gewischt worden sei. Die jüngste Tarifrunde in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

"Das Fass zum Überlaufen gebracht"



"Mit ihrem Minus-Angebot haben die Arbeitgeber das Fass zum Überlaufen gebracht", sagt Horst Ott. "Hinzu kommt, dass sie einen Blankoscheck wollen, um Entgelte und Sonderzahlungen zu kürzen sowie die Arbeitszeit zu verlängern. Gleichzeitig verweigern sie, mit uns über verbindliche Zusagen für Investitionen und Produkte an den heimischen Standorten zu sprechen. Im Kern bedeutet die Arbeitgeber-Position: Die Beschäftigten sollen erst erhebliche finanzielle Einschnitte hinnehmen und dann trotzdem um ihre Arbeitsplätze zittern."

Auch der Audi Betriebsrat äußerte sich kritisch: Die Arbeitgeber bliesen zum Angriff auf die Tarifverträge, heißt es von dort. Sie stellten Tarifverträge und Errungenschaften infrage, versuchten Tarifstandards wie die 35-Stunden-Woche zu kippen, wollten Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Verhandlungsmasse machen und Regelungen aus dem Flächentarifvertrag in die einzelnen Betriebe verschieben, um stärker Druck auf ihre Belegschaften ausüben zu können./dm/DP/mis