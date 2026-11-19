FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen "kräftigen" Anstieg der Inflationsrate in Deutschland. "Vor allem aufgrund der militärischen Konflikte im Nahen Osten überwiegen weiterhin die Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise sind ein wichtiger Treiber der Preisentwicklung.

Im Oktober war die Inflationsrate wegen der Einführung des Tankrabatts durch die Bundesregierung auf 2,9 Prozent gefallen. Im September hatte die Teuerung noch bei 3,3 Prozent gelegen. Die Bundesbank verwendet den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex (HVPI). Das Niedrigwasser am Rhein ab Juli habe hingegen kaum Auswirkungen auf die Inflation gehabt, heißt es nun.

"Bis Jahresende könnte sich die Inflationsrate um das aktuelle Niveau bewegen, denn der Tankrabatt wirkt noch dämpfend", schreibt die Bundesbank. Zum Jahresbeginn erwarte man hingegen angesichts des auslaufenden Tankrabatts und anderer preiserhöhender staatlicher Maßnahmen, dass die Inflation "kräftig" anziehe. So dürften auch die Preise für Erdgas angehoben werden. "Insgesamt könnte dies die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte erhöhen", heißt es im Monatsbericht. "Darüber hinaus dürften sich die höheren Energie- und Vorleistungskosten allmählich in den Preisen anderer Waren und einzelner Dienstleistungen niederschlagen."

Angesichts der hohen Inflation in der Eurozone wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte immer wieder eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Im Oktober war die Inflationsrate in der Eurozone auf 4,0 Prozent gestiegen. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht lediglich eine Rate von zwei Prozent an.

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal laut Bundesbank mit leicht "ermäßigtem Tempo" gewachsen. "Der private Konsum dürfte jedoch nur wenig gestiegen sein", heißt es im Monatsbericht. "Denn die geopolitischen Konflikte und die damit einhergehenden hohen Energiepreise bremsten die Kaufkraft der privaten Haushalte". Die Produktion werde hingegen durch Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die militärische Aufrüstung gestützt./jsl/jkr/jha/