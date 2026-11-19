Berlin (ots) -Neue Zahlungsoption Wero jetzt bei FRITZ!Mit den FRITZ! Black Week Deals startet FRITZ! in die Black-Friday-Saison: Kunden profitieren vom 19. bis 30. 11. von attraktiven Angeboten auf fritz.com/black-deals (https://fritz.com/collections/black-week-2026). Zeitgleich erweitert der FRITZ! Shop seine Bezahlmöglichkeiten um Wero - die neue europäische Zahlungslösung. Damit verbinden die FRITZ! Black Week Deals Technologie und Zahlungsverkehr Made in Europe: FRITZ!-Produkte stehen für Entwicklung und Qualität aus Europa, Wero für eine unabhängige, moderne europäische Zahlungsinfrastruktur.Jetzt neu: Bezahlen mit WeroMit Wero integriert der FRITZ! Shop eine neue europäische Bezahlmöglichkeit. Wero ist ein von der European Payments Initiative (EPI) entwickelter Zahlungsdienst für einfache und direkte digitale Zahlungen. Zu den Vorteilen von Wero zählen die intuitive Nutzung, die direkte Anbindung an das eigene Konto sowie europäische Standards bei Datenschutz und Zahlungsabwicklung. Mit der Integration unterstreicht FRITZ! seinen Anspruch leistungsstarke und vertrauenswürdige Technologien aus Europa anzubieten. Zum Start ist Wero im deutschen und belgischen FRITZ! Shop verfügbar. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg folgen in den kommenden Monaten.Black Week Deals bei FRITZ!Im Rahmen der FRITZ! Black Week Deals sind ausgewählte FRITZ!-Produkte für schnelles Internet an allen Anschlussarten, stabiles WLAN, Mesh und das FRITZ! Smart Home zu reduzierten Preisen erhältlich. Die Angebote gelten vom 19. bis 30. November auf fritz.com. (https://fritz.com/collections/black-week-2026)Highlights FRITZ!Box 6690 Pro: Das neue Flaggschiff für Kabelanschlüsse kombiniert leistungsstarkes Tri-Band-WLAN, unterstützt Wi-Fi 7 und erreicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12,2 Gbit/s.- FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser: Mit der FRITZ!Box 5630 und FRITZ!Box 5690 bietet FRITZ! passende Lösungen für unterschiedliche Glasfaseranschlüsse. Je nach Ausbausituation eignen sich die Modelle für den direkten Einsatz am Glasfaseranschluss oder für die Nutzung hinter einem bereits installierten ONT.- FRITZ!Box 7690: High-Performance für DSL bis 300 MBit/s, WLAN mit Wi-Fi 7 und FRITZ! Mesh bis 7,1 Gbit/s, sowie DECT- und Zigbee.Zur vollständigen PressemeldungPressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6393918