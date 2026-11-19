© Foto: Gina Sanders - Adobe StockGold als sicherer Hafen versagt angesichts des hohen Zinsumfelds und starken US-Dollars. Die nächsten Tage sind entscheidend.
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© Foto: Gina Sanders - Adobe StockGold als sicherer Hafen versagt angesichts des hohen Zinsumfelds und starken US-Dollars. Die nächsten Tage sind entscheidend.
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Der Goldpreis befindet sich in einem Abwärtstrend und nähert sich seinem 14-Monatstief. Hauptgründe für die Flucht der Anleger sind das hohe Zinsumfeld sowie ein starker US-Dollar. Marktteilnehmer erwarten laut dem CME FedWatch-Tool im Dezember mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank. Trotz eines kurzzeitigen Aufwärtstrends am Donnerstag wird eine nachhaltige Erholung aufgrund der geldpolitischen Lage als unwahrscheinlich eingestuft.