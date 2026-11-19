Adam Riese, der Digitalversicherer der W&W-Gruppe, hat die SHU-Versicherungsbestände der Neodigital Versicherung AG übernommen. Alle behördlichen und regulatorischen Zustimmungen liegen nun vor. Das Versicherungsgeschäft will Neodigital künftig aufgeben. Mitte des Jahres haben Adam Riese, der Digitalversicherer der W&W-Gruppe, und die Neodigital Versicherung AG eine strategische Zusammenarbeit angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung sollte Adam Riese den gesamten Versicherungsbestand von Neodigital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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